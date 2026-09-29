حمدان بن محمد يستقبل رئيس «ذا بورينج كومباني» ويبحث مستجدات مشروع «دبي لووب»

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في مكتب سموّه في دبي اليوم (الثلاثاء)، ستيف ديفيس رئيس شركة "ذا بورينج كومباني" (The Boring Company) الأمريكية، المتخصصة في مجال الأنفاق والبنية التحتية.

وحضر اللقاء، معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد؛ ومعالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وجاريد بيرشال العضو التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة، وجون هيرينج، المستثمر الرئيسي والمستشار الأول للشركة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون وبحث مستجدات سير العمل في مشروع أنفاق "دبي لووب" لخدمة نقل الركاب في إمارة دبي، باستخدام تقنيات متقدمة، تسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة التنقل، وتُعزّز كفاءة وسلاسة الحركة في المناطق الحضرية ذات الكثافة العالية.

وشهد المشروع منذ توقيع الاتفاقية في فبراير الماضي، تقدماً في الأعمال التحضيرية والتنفيذية، حيث يجري العمل حالياً بالتوازي على عدد من المسارات الفنية والهندسية، وتجميع آلة حفر الأنفاق، وصب الحلقات الخرسانية الخاصة بالنفق.

ويعد "دبي لووب" أحد مشاريع التنقل المستقبلية في دبي، ويقوم على تطوير منظومة للنقل تحت الأرض باستخدام المركبات الكهربائية، لتوفير حلول مرنة للتنقل الحضري ورحلات الميل الأول والأخير، وتعزيز الترابط بين الوجهات والمناطق الحيوية، ويدعم توجه دبي نحو تطوير حلول نقل مبتكرة ومستدامة.