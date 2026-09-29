حمدان بن محمد: سيدي بوخالد.. بحضوركم تكبر فرحتنا وبثقتكم تكبر مسؤوليتنا

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن تشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، افتتاح محطة قطار الاتحاد في دبي، ووصول سموه إليها على متن أول رحلة للركاب من أبوظبي، ضاعف الفرحة بالإنجاز، مشيراً إلى أن سموه قريب من أبنائه، داعم لطموحاتهم، حاضر في إنجازاتهم.

وقال سموه، في تدوينة: «من أجمل المفاجآت أن نتشرف بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان افتتاح محطة قطار الاتحاد بدبي.. والأجمل أن يكون أول الواصلين إليها على متن أول رحلة للركاب من أبوظبي. أكرمنا بحضوره.. وأسعدنا بقربه.. وجعل فرحتنا بالإنجاز فرحتين».

وأضاف سموه: «هذا هو سيدي بوخالد.. قريباً من أبنائه.. داعماً لطموحاتهم.. حاضراً في إنجازاتهم. يشاركهم فرحتهم ويقوّي عزيمتهم... بحضوركم تكبر فرحتنا.. وبثقتكم تكبر مسؤوليتنا. حفظكم الله عزّاً للإمارات وسنداً لأهلها».

وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد استقلّ، أمس، قطار الاتحاد من أبوظبي إلى دبي، في رحلة سبقت التشغيل الرسمي للخدمة ضمن شبكة قطارات الركاب الوطنية، اطّلع سموه خلالها على منظومة تشغيل القطارات ومستهدفاتها الوطنية وجودة الخدمات المقدمة للركاب، والتقى لدى وصوله إلى المحطة عدداً من الكوادر الوطنية العاملة في المشروع.

وبحضور سموه، دشّن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد، محطة قطارات الاتحاد في دبي، معلنَين الإطلاق الرسمي لشبكة السكك الحديدية الوطنية لخدمات الركاب، استعداداً لبدء تشغيل الخدمات بين أبوظبي ودبي والفجيرة غداً الأربعاء، 30 سبتمبر.