أحمد بن سعيد: مصلحة الوطن وأهله فوق كل اعتبار

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اعتزازه برسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي وجهها صاحب السمو إلى فريق عمله ضمن كتاب «الرسائل»، ووصلت إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد نسخة منها، مؤكداً أنها تمثل مسؤولية يعتز بها ورسالة يحملها خلال مسيرة العمل والإخلاص إلى جانب سموه من أجل دبي وأهلها.

رسالة

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد، في تغريدة عبر حسابه في منصة «إكس»، أمس: «أخي وقائدي ورفيق الدرب، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كلماتكم مسؤولية أعتز بها، ورسالة أحملها خلال مسيرة العمل والإخلاص إلى جانبكم من أجل دبي وأهلها».

وأضاف: «جمعنا طريق طويل من التحديات، شهدنا فيه كيف تكبر الأحلام حين تقترن بالإرادة، وكيف تتحول الرؤية إلى واقع حين يكون الوطن أولاً والناس أولوية».

مواصلة المسيرة

وجدد سموه التزامه بمواصلة المسيرة، قائلاً: «أعدكم أن أبقى كما عهدتموني.. مخلصاً لدبي والإمارات، سنداً لمسيرتها، وحريصاً على أن تظل مصلحة الوطن وأهله فوق كل اعتبار، لنواصل معاً ما بدأناه من عمل وبناء وإخلاص». واختتم سمو الشيخ أحمد بن سعيد تغريدته بالدعاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، قائلاً: «حفظكم الله، وأدامكم لدبي والإمارات وأهلها».