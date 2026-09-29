ضاحي خلفان يتسلم رسالة ماجستير حول الوساطة والعدالة

تسلّم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من الملازم مصعب محمد سعيد درويش، من الإدارة العامة للمراكز- إدارة نقل النزلاء بشرطة دبي، نسخة من رسالة الماجستير حول الوساطة الجزائية والعدالة الرضائية في التشريع الإماراتي.

وتتناول الدراسة بيان مفهوم الوساطة الجزائية وطبيعتها القانونية وإجراءاتها وأطرافها، ودورها في تحقيق الصلح وإنهاء بعض النزاعات الجزائية بعيداً عن القضاء التقليدي، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن مع التشريعين المصري والفرنسي.

وخلصت الدراسة إلى ضرورة وضع ضوابط أكثر دقة لتعزيز فاعلية الوساطة الجزائية في التشريع الإماراتي. وتوجه معاليه بالشكر إلى الملازم مصعب محمد درويش، خلال استقباله له بمكتبه، على هذا الإهداء القيم، مشيداً بموضوع رسالته وأهميته، ومتمنياً له التوفيق.

حضر اللقاء اللواء أحمد المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.