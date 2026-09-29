شرطة دبي ووزارة العدل البلجيكية تبحثان تبادل الخبرات

التقت أنالييز فيرليندن، وزيرة العدل في مملكة بلجيكا، معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وذلك بهدف تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ورحب معالي القائد العام لشرطة دبي بوزيرة العدل والوفد المرافق لها، في نادي ضباط شرطة دبي، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكات الدولية وتطوير أطر التعاون، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات العمل الأمني والشرطي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك، واستعرضا عدداً من الموضوعات والمبادرات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب فرص تبادل الخبرات والمعارف، والاستفادة من التجارب والممارسات الرائدة لدى الجانبين.

كما اطّلعت أنالييز فيرليندن والوفد المرافق على عرض حول دبلوم الابتكار في القيادات الشرطية «PIL»، الذي يركز على تطوير قدرات القيادات الشرطية، وتعزيز مفاهيم الابتكار واستشراف المستقبل، وتوظيف الأدوات والمنهجيات الحديثة في تطوير العمل الشرطي، وابتكار حلول استباقية للتحديات المستقبلية.

وتعرف الوفد خلال العرض على أهداف الدبلوم ومحاوره، ودوره في إعداد قيادات شرطية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية، وتطوير منظومة العمل المؤسسي من خلال الابتكار والتفكير المستقبلي، وتبادل المعرفة والخبرات.

وفي ختام اللقاء أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات، وتعزيز مجالات التعاون، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم تطوير الممارسات الشرطية والأمنية.