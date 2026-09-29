«إمباور» تستعرض حلول وتقنيات تبريد المناطق

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، رعايتها الاستراتيجية للدورة الـ 28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.

وتجدد «إمباور» من خلال رعايتها الاستراتيجية للمعرض التزامها بدعم الابتكار والاستدامة في قطاع الطاقة، والاستفادة من المنصات العالمية المتخصصة لتبادل المعرفة والخبرات وبناء الشراكات النوعية.

وتستعرض «إمباور» خلال مشاركتها أحدث حلولها وتقنياتها في مجال تبريد المناطق، إلى جانب إنجازاتها في تعزيز كفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتطوير بنية تحتية متقدمة ومرنة، تواكب النمو العمراني والاقتصادي المتسارع في دبي.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: «تعكس رعايتنا الاستراتيجية لـ «ويتيكس 2026»، التزامنا المتواصل بدعم رؤية دولة الإمارات ودبي في بناء اقتصاد أخضر ومستدام، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتسريع تبنّي التقنيات والحلول المبتكرة.

وقد رسخ «ويتيكس» مكانته منصة عالمية تجمع صناع القرار والخبراء والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا، وتتيح تحويل الأفكار والابتكارات إلى شراكات ومشاريع تسهم في إحداث أثر ملموس في مسيرة الاستدامة».