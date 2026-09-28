«دبي للإعلام» تطلق برنامج «الموهبة الإعلامية القادمة»

شيخة أحمد: نسعى إلى اكتشاف المواهب الواعدة وصقل قدراتها ومنحها فرصة التعلّم

علي محمد: توفير تجربة تدريبية وتنافسية تجمع بين التعلّم والتطبيق العملي

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام، بالتعاون مع «رؤية»، إطلاق برنامج «الموهبة الإعلامية القادمة»، بهدف اكتشاف وصقل مواهب الجيل الجديد من الإعلاميين وصنّاع المحتوى، عبر تجربة تدريبية وتنافسية متكاملة تجمع بين التقديم الإعلامي، وصناعة المحتوى، ورواية القصص، وإجراء المقابلات، والإنتاج للمنصات الرقمية.

يقام معرض «رؤية»، في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، ضمن تجربة عملية تحاكي بيئة العمل الإعلامي الحقيقية، وتتيح للمشاركين تطوير مهارات التواصل، وبناء الحضور الإعلامي، والتفكير الإبداعي، وإنتاج محتوى يواكب متطلبات الإعلام الحديث بمختلف منصاته.

ويخوض المشاركون على مدى ثلاثة أيام مجموعة من التدريبات والتطبيقات العملية، تشمل الأداء أمام الكاميرا، والإلقاء، وصناعة المحتوى الرقمي، ورواية القصص، وإدارة الحوارات، وإجراء المقابلات والتغطيات الإعلامية، وصولاً إلى منافسة ختامية تقيس قدراتهم في الإبداع وسرعة التفاعل والتأثير والتواصل مع الجمهور.

وأكدت شيخة أحمد، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في مؤسسة دبي للإعلام، أن الاستثمار في المواهب الشابة يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل الإعلام.

مشيرةً إلى أن تطوير الكفاءات الوطنية وتمكينها من مواكبة التحولات المتسارعة في صناعة المحتوى يعد من أهم أولويات المؤسسة.

وقالت شيخة أحمد: «يشهد الإعلام اليوم تحولاً غير مسبوق، وأصبح النجاح فيه يتطلب أكثر من مجرد الظهور أمام الكاميرا؛ فهو يعتمد على القدرة على صناعة المحتوى، ورواية القصص، والتفاعل مع الجمهور، وتقديم أفكار مبتكرة عبر مختلف المنصات.

ومن خلال برنامج الموهبة الإعلامية القادمة، نسعى إلى اكتشاف المواهب الواعدة، وصقل قدراتها، ومنحها فرصة التعلم على أيدي نخبة من الممارسين، بما يؤهلها لتكون جزءاً من الجيل القادم الذي سيقود مستقبل الإعلام في دبي ودولة الإمارات.

ويجسد البرنامج التزام مؤسسة دبي للإعلام بالاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الأساسي لتطوير القطاع الإعلامي، وإعداد جيل من الإعلاميين وصناع المحتوى القادرين على الابتكار، وصناعة التأثير، والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للإبداع الإعلامي».

من جانبه، أكد علي محمد، رئيس أول – إدارة استقطاب المواهب وشركاء الأعمال لقطاع الموارد البشرية في مؤسسة دبي للإعلام، أن البرنامج يمثل منصة متكاملة لاكتشاف المواهب الإعلامية الواعدة، وإتاحة الفرصة لها لاكتساب الخبرات العملية والاحتكاك المباشر مع نخبة من الإعلاميين والمتخصصين، بما يسهم في إعدادها لمواكبة متطلبات القطاع الإعلامي المتجدد.

وقال: «نحرص من خلال برنامج الموهبة الإعلامية القادمة على توفير تجربة تدريبية وتنافسية تجمع بين التعلم والتطبيق العملي، بما يساعد المشاركين على تنمية مهاراتهم في التقديم الإعلامي، وصناعة المحتوى، ورواية القصص، وإجراء المقابلات، والتواصل المؤثر عبر مختلف المنصات.

ويمنح البرنامج المشاركين فرصة لإبراز إمكاناتهم، واكتشاف قدراتهم، وبناء الثقة اللازمة للانطلاق في مسيرة مهنية واعدة في مجالات الإعلام وصناعة المحتوى».

وينطلق اليوم الأول بجلسات متخصصة تشرف عليها حنان البلوشي ودجى بن فرج، وتركز على بناء الحضور الإعلامي والثقة أمام الكاميرا والتحكم بالصوت والإلقاء ولغة الجسد واستخدام جهاز التلقين، إلى جانب تطبيقات عملية تشمل تقديم موجز إخباري مدته 60 ثانية وتغطية فعالية بأسلوب البث المباشر عبر المنصات الرقمية. ويحمل اليوم الثاني شعار «تحدث بثقة... وأجب بذكاء».

ويتضمن جلسة يقدمها خالد بن سحلي حول صناعة المحتوى ورواية القصص للمنصات الرقمية، وأخرى يقدمها رئيس تحرير «البيان» حامد بن كرم حول مهارات إجراء المقابلات وإدارة الحوارات الإعلامية، إلى جانب تطبيقات عملية وتقييم مباشر للمشاركين.

ويختتم البرنامج بيوم يحمل شعار «قصتك... مستقبلك»، يتضمن تحديات إعلامية تقيس سرعة الاستجابة والتفكير تحت الضغط والإبداع في صناعة المحتوى، قبل تقديم المشاركين عروضهم الختامية.

وتتولى لجنة تحكيم تضم نخبة من الإعلاميين والخبراء تقييم المشاركين وفق معايير مهنية، وصولاً إلى اختيار «الموهبة الإعلامية القادمة».