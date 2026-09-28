القمة الشرطية العالمية وطيران الإمارات تعلنان شراكة لـ 3 سنوات

عبدالله المري: القمة منصة دولية رائدة تجمع القيادات الشرطية والأمنية وصناع القرار

أعلنت القمة الشرطية العالمية وطيران الإمارات شراكة استراتيجية لثلاثة أعوام، تصبح بموجبها طيران الإمارات الناقل الجوي الرسمي للقمة، تزامناً مع الدورة الخامسة من انعقاد القمة.

والتي تقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، من 16 حتى 18 نوفمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.

وتجمع القمة نخبة من قيادات العمل الشرطي الدولية وخبراء الأمن ومزودي الحلول لبحث التحديات المشتركة، وتبادل أفضل الممارسات، وبناء شراكات تحقق أثراً عملياً ملموساً.

نموذج دبي

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «تمثل القمة الشرطية العالمية نموذجاً لما تتميز به دبي من قدرة على جمع صناع القرار والخبرات الدولية حول القضايا التي تتطلب تعاوناً عابراً للحدود ورؤية مشتركة للمستقبل.

وتعكس شراكتنا مع القمة التزام طيران الإمارات بدعم المنصات التي تسهم في تعزيز الحوار الدولي وتطوير حلول أكثر فاعلية للتحديات الأمنية المتسارعة».

وأضاف سموه: «تؤدي طيران الإمارات دوراً رئيسياً في ربط دبي بالعالم، ومن خلال شبكتنا العالمية فإننا نسهم في تعزيز الحضور الدولي للقمة وتسهيل مشاركة الوفود والخبراء، بما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للحوار والتعاون وصياغة شراكات ومبادرات تسهم في بناء مجتمعات أكثر أمناً وترابطاً».

ومن جانبه، أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن القمة الشرطية العالمية رسخت مكانتها منصة دولية رائدة تجمع القيادات الشرطية والأمنية وصناع القرار والخبراء من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات والمعارف، واستشراف مستقبل العمل الشرطي، وتطوير حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات الأمنية المتسارعة والعابرة للحدود.

وقال معاليه: «تأتي شراكتنا الاستراتيجية مع طيران الإمارات لتعزيز الحضور الدولي للقمة، وتوسيع نطاق المشاركة العالمية فيها، من خلال شبكة الناقلة الوطنية الواسعة ومكانتها الرائدة في ربط دبي بمختلف مدن العالم.

وتجسد هذه الشراكة تكامل جهود مؤسساتنا الوطنية في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للحوار الأمني وصناعة مستقبل أكثر أمناً، ودعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات وبناء شراكات فاعلة ترتقي بقدرات أجهزة إنفاذ القانون على حماية المجتمعات والأجيال القادمة».

تبادل الخبرات

وتنظم القيادة العامة لشرطة دبي القمة بالشراكة مع دي إكس بي لايف (DXB LIVE)، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي.

وتجمع القمة قادة أجهزة الشرطة وصناع السياسات والمنظمات الدولية وخبراء الأمن ومزودي التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، فيما يسهم دعم طيران الإمارات في ربط هذا المجتمع الدولي بدبي، وتيسير وصول الوفود إلى منصة تركز على التعاون وتبادل الخبرات وتعزيز نتائج الأمن والسلامة العامة.

وتعكس هذه الشراكة مكانة دبي وجهة موثوقة يسهل الوصول إليها لالتقاء مجتمع الأمن الدولي. إذ يضع نموذج دبي التنموي الإنسان في صميم أولوياته، وهو ما يترجمه تأكيد 99.9 % من سكان الإمارة شعورهم بالأمان خلال 2025.

وذلك وفقاً لنتائج دراسة جودة الحياة الأمنية، الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، التي أجرتها بالتعاون مع وزارة الداخلية، في مؤشر يجسد الثقة العالية بجودة الحياة ومستويات الأمان المتقدمة.

كما استقبلت دبي قرابة الـ 20 مليون زائر خلال العام 2025، بما يدعم قطاعات السياحة والضيافة والنقل والخدمات، ويرسخ ريادتها كمركز عالمي يتميز بالتنوع والكفاءة.

ويتجلى هذا الزخم بوضوح في الإقبال على دورة هذا العام من القمة، مع حجز 95 % من مساحة المعرض المصاحب وتأكيد مشاركة أكثر من 150 متحدثاً حتى الآن. وعلى مدى سنوات الشراكة الثلاث، ستدعم طيران الإمارات القمة عبر شبكتها العالمية.

وحضورها الفاعل عبر قنوات التواصل مع الوفود والمنصات الرقمية والتجربة الميدانية خلال الحدث. كما سيعرض محتوى مخصص لفعاليات القمة عبر نظام الترفيه الجوي «ice» التابع للناقلة قبيل انعقادها في نوفمبر، لتوفير نافذة نوعية تتيح للمسافرين الدوليين التعرف على القمة ورسالتها.