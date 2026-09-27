‏"نور للطاقة 1" تعلن نجاح إعادة تمويل المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم ‏للطاقة الشمسية ‏









أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن نجاح إعادة تمويل المرحلة ‏الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقيمة 2.70 مليار دولار أمريكي، وذلك قبل الموعد المستهدف ‏بوقت كبير، خلال كلمة ألقاها في مبنى الشراع، المقر الرئيسي للهيئة، بحضور ممثلي الجهات التمويلية، والرعاة، والشركاء، ‏وفريق إعادة التمويل في "نور للطاقة 1"‏‎.‎‏ وقد أسست هيئة كهرباء ومياه دبي مع الائتلاف الذي تقوده "أكوا" شركة "نور ‏للطاقة 1" لتصميم وبناء وتشغيل المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.‏

وقال معالي سعيد محمد الطاير في كلمته: "يسعدني أن أعلن عن نجاح إعادة تمويل مشروع نور للطاقة 1 — بقدرة 950 ‏ميجاوات، الذي يجمع بين تقنيات الطاقة الشمسية المركزة‎ (CSP) ‎ومنظومة عاكسات القطع المكافئ‎ (PT) ‎والطاقة ‏الشمسية الكهروضوئية‎ (PV) — ‎بمبلغ 2.70 مليار دولار أمريكي، وقد تحقق ذلك قبل الموعد المستهدف بوقت كبير".‎

وأضاف معاليه: "هذه ليست مجرد عملية مالية، بل إعادة تمويل لأصول وطنية مهمة، فهو أكبر مشروع للطاقة الشمسية ‏المركزة في موقع واحد على مستوى العالم، يجمع بين الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة مع قدرة ‏تخزين للطاقة الحرارية تصل إلى 15 ساعة — بما يتيح تزويد دبي بطاقة نظيفة يمكن الاعتماد عليها عند الحاجة، ليلًا ونهارًا. ‏كما إنه المشروع الأول من نوعه في المنطقة، وركيزة أساسية في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050"‏‎.‎

واستعرض معالي سعيد محمد الطاير رحلة مشروع "نور للطاقة 1"منذ وضع حجر الأساس، مروراً بمرحلة التنفيذ، ووصولاً إلى ‏التشغيل التجاري الكامل، ثم إلى أول عملية إعادة تمويل، واصفاً إياها بأنها كانت رحلة حافلة بالتحديات، اختبرت مرونة ‏الفريق في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، وضغوط سلاسل التوريد، والتعقيدات التكنولوجية المرتبطة بتنفيذ محطة بهذا ‏الحجم تعمل بمزيج من تقنيات الطاقة الشمسية‎.‎

وأعرب معاليه عن خالص تقديره لجميع المعنيين، مؤكداً أن التزامهم الراسخ، واحترافيتهم، وإيمانهم بهذه الرؤية كانوا ‏المحفزات الرئيسية التي أسهمت في تحقيق هذه الإنجازات‎.‎

وأوضح معالي الطاير أن عملية إعادة التمويل البالغة 2.70 مليار دولار أمريكي تحمل ثلاث رسائل قوية؛ الأولى تأكيد قوي على ‏الثقة التي يوليها المجتمع المالي الدولي والإقليمي والمحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي. ‏والثانية إعادة تأكيد مكانة دبي كأكثر الوجهات موثوقية والأكثر جاذبية للاستثمار المستدام طويل الأجل. والثالثة تعكس قوة ‏النموذج الذي بُني معاً، والقائم على الشفافية، والإنجاز، والثقة‎.‎

وتوجه معاليه بالشكر إلى الجهات التمويلية، مشيراً إلى أن تفاعلها الاستباقي ودعمها الكبير، في سوق تشهد تحديات تتعلق ‏بالسيولة وتقلبات أسعار الفائدة، يمثل تصويتاً حقيقياً على الثقة، ليس في هذا المشروع فحسب، بل أيضاً في اقتصاد دولة ‏الإمارات وفي القدرة المشتركة على الإنجاز. كما شكر شركة المشروع على التزامها المتواصل، وحرصها على التميز التشغيلي في ‏كل مرحلة‎.‎

وأكد معاليه أن إعادة التمويل مكّنت من تحسين تكاليف التمويل وتعزيز الهيكل المالي، بما يحقق وفورات كبيرة على مدى ‏العمر التشغيلي للمشروع، لافتاً إلى أن القيمة الحقيقية لا تقتصر على التحسين المالي، بل تتجاوز ذلك إلى المرونة على المدى ‏الطويل. وأضاف أن المحطة تعمل الآن بمعدلات توافرية عالمية المستوى، مدعومة بهيكل مالي لا يقل موثوقية واستدامة، ‏ومصمم لخدمة المشروع طوال دورة حياته‎.‎

واختتم معاليه بالتأكيد على "أن هذا الإنجاز يضمن أن تواصل "نور للطاقة 1" توفير الطاقة النظيفة بكفاءة واستدامة، وبما ‏يحقق الفائدة للجميع؛ لشعبنا، وشركائنا، وكوكب الأرض"، مقدماً شكره لجميع من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز المحوري‎.‎