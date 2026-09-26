16 ألف زيارة رقابية لمتابعة أنشطة البناء في دبي

نفذت بلدية دبي أكثر من 16 ألف زيارة تفتيشية شملت مختلف المناطق السكنية في الإمارة منذ بداية العام الجاري، من بينها أكثر من 800 زيارة في مناطق الورقاء السكنية، وذلك في إطار حملاتها الرقابية والتفتيشية الدورية لمتابعة أنشطة البناء، والرصد المبكر للممارسات المخالفة، ومتابعة الإجراءات التصحيحية، وتعزيز امتثال الملاك والقاطنين، والحد من الممارسات التي قد تؤثر على سلامة السكان وجودة البيئة السكنية.

إجراءات

ورصدت الفرق الميدانية لبلدية دبي 2395 مخالفة، حيث استكملت 451 حالة منها تصحيح أوضاعها بالكامل، فيما لا تزال 1478 حالة قيد استكمال الإجراءات التصحيحية، إلى جانب اتخاذ إجراءات صارمة بحق 466 حالة. وتعكس هذه النتائج مدى الاستجابة للإجراءات الرقابية والعمل على تصويب أوضاع المباني المخالفة، مع استمرار متابعة بقية الحالات حتى استكمال المعالجة وفق الأطر الزمنية المحددة.

وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: «تواصل بلدية دبي جهودها الرقابية الميدانية على أنشطة البناء في مختلف مناطق الإمارة، من خلال منظومة تفتيشية متكاملة ترتكز على الجولات الرقابية اليومية، والرصد المستمر، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والاستجابة للملاحظات الواردة.

هدفنا الحد من الممارسات المخالفة، ورفع مستويات الامتثال والأمان والسلامة العامة، والحفاظ على الطابع العمراني للمناطق السكنية، بما يدعم رؤية دبي في توفير بيئة حضرية متكاملة ومستدامة تتمتع بمستويات متقدمة من جودة الحياة».

حالات

وشملت أبرز الحالات المرصودة سكن العزاب في المناطق غير المسموح بها، وإشغال الوحدة السكنية من قِبل عائلات عدة، إلى جانب تنفيذ أعمال بناء أو تعديلات دون الحصول على التراخيص المطلوبة. وتتعامل الفرق المختصة مع كل حالة وفق طبيعتها ومدى تأثيرها، مع إعطاء الأولوية للحالات التي قد تؤثر في سلامة السكان أو المناطق المحيطة.

وضمن هذا الإطار، يتعين على ملاك المباني الالتزام بالاستخدامات المعتمدة للمباني والفلل السكنية، وعدم تأجيرها للعزاب أو عائلات عدة في المناطق غير المسموح بها، أو تنفيذ أعمال بناء وتعديلات قبل الحصول على التراخيص، مع التأكد من توافق إشغال المباني مع الأنظمة والاشتراطات المعمول بها، بما يحافظ على السلامة الإنشائية وينظم استخدام المباني ويحد من المظاهر المؤثرة على الأحياء السكنية.