شرطة دبي تحصد جائزة إقليمية عن فئة إدارة المشاريع

حصدت القيادة العامة لشرطة دبي الجائزة الذهبية ضمن جوائز المؤسسات المعرفية الأكثر ابتكاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2026 «مينا مايك 2026»، وذلك عن فئة «مكتب إدارة المشاريع وتحقيق القيمة المدعومة بالمعرفة»، تقديراً لتميز منظومتها المتكاملة في إدارة المشاريع، وقدرتها على مواءمة المشاريع مع التوجهات الاستراتيجية، وتحويل الخطط والأهداف إلى نتائج مؤسسية ملموسة وقابلة للقياس.

وجاء فوز القيادة العامة لشرطة دبي عقب مُطابقتها لمعايير عدة، شملت المواءمة الاستراتيجية وتحقيق القيمة، وتفعيل المعرفة عبر دورة حياة المشروع، والحوكمة ودعم اتخاذ القرار والرقابة، والتمكين الرقمي والاستخدام الفاعل للبيانات، وتنمية القدرات وثقافة مشاركة المعرفة، إلى جانب تمكين الابتكار من خلال المشاريع.

وأكد اللواء الشيخ محمد عبدالله راشد المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، أن هذا الفوز يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة العامة لشرطة دبي، ونهجها المُستدام نحو ترسيخ التميز والريادة والابتكار ضمن مختلف منظومات العمل المؤسسي، مشيراً إلى أن إدارة المشاريع في شرطة دبي لم تعد تقتصر على متابعة التنفيذ، وإنما أصبحت منظومة استراتيجية متكاملة تضمن توجيه الموارد والقدرات نحو الأولويات، وتعزز سرعة وكفاءة اتخاذ القرار، وتحقق قيمة مستدامة تنعكس على الأداء الشرطي وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

بدوره، قال العقيد أحمد الحفيتي، مدير إدارة المبادرات والمشاريع في شرطة دبي «تُشكل الجائزة حافزاً لمواصلة تطوير منظومة إدارة المشاريع، والاستفادة من التقنيات الحديثة والتحليلات الذكية في متابعة الأداء واستشراف فرص التحسين، إلى جانب تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين فرق العمل، بما يدعم تنافسية شرطة دبي وريادتها بين المؤسسات الشرطية والأمنية على المستويين الإقليمي والدولي».

وتُعد «مينا مايك» جائزة إقليمية تُكرم المؤسسات الرائدة في توظيف المعرفة والبيانات والابتكار وتحويلها إلى قيمة ونتائج مؤسسية قابلة للقياس، كما توفر إطاراً للتقييم والمقارنة المعيارية والتعلم من أفضل الممارسات العالمية.