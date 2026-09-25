محمد بن راشد يتقبل تعازي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في وفاة أحمد بن راشد

تقبّل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتعازي ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، والتي نقلها إلى سموّه وفد سعودي رفيع المستوى، وذلك في مجلس زعبيل بدبي.