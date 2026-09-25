بلدية دبي تنظم أول «ليغاثون» حول مستقبل البناء

نظمت بلدية دبي «ليغاثون مستقبل البناء» في أبراج الإمارات بمشاركة نخبة من الجهات الحكومية وممثلي قطاع البناء والتشييد والمبتكرين والمتخصصين.

جرى خلال الفعالية التي تعد الأولى من نوعها بحث التحديات التنظيمية والتشريعية المرتبطة بتبني تقنيات البناء الناشئة في دبي، وذلك ضمن جهود بلدية دبي الرامية إلى تعزيز كفاءة منظومة الامتثال والحوكمة ودعم التطوير المستمر لقطاع بناء مرن ومستعد للمستقبل. ووفرت الفعالية بيئة تعاونية أتاحت للمشاركين مناقشة تحديات تنظيمية محددة وتطوير حلول عملية تدعم الابتكار مع الحفاظ على كفاءة منظومة الحوكمة والامتثال.

وركزت على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتوسيع نطاق المشاركة في صياغة تشريعات البناء ومتطلبات الترخيص المستقبلية واستكشاف آليات تنظيمية أكثر مرونة وقدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وشهدت توقيع اتفاقية تعاون بين بلدية دبي ومؤسسة دبي للمستقبل، لوضع إطار مشترك للتعاون في قطاع البناء والتشييد، بما يسهم في تسريع وتيرة الابتكار من خلال التجارب التنظيمية ضمن مبادرة «ساندبوكس دبي».

وبموجب الاتفاقية يتعاون الطرفان في المرحلة الأولى ضمن مجموعة «البيئة العمرانية الذكية» مع إمكانية توسيع نطاق التعاون مستقبلاً ليشمل مجالات أخرى.

ويتيح هذا التعاون تنفيذ تجارب تنظيمية وابتكارية وتبادل المعرفة والخبرات واختبار منهجيات وحلول جديدة في قطاع البناء والتشييد في دبي.