شرطة دبي توفد 62 موظفاً وموظفة لأداء مناسك العمرة

في إطار الحرص على تعزيز السعادة الوظيفية، أوفدت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، 62 موظفاً وموظفة من مختلف القطاعات الشرطية، لأداء مناسك العمرة ضمن الدفعة الـ 23 التي تنظمها بشكل سنوي.

وانطلقت الرحلة التي ستستمر لمدة 6 أيام، أمس الأول، من مطار دبي الدولي، وكان في مقدمة وداع المعتمرين، العقيد بشر سعيد المهيري، مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والنقيب أحمد خليفة المزروعي، رئيس قسم الشؤون الإسلامية والتسامح في إدارة التوعية الأمنية، وعدد من الضباط العاملين في الإدارة العامة لأمن المطارات.

وأكد العقيد بشر المهيري أن رحلة العمرة تأتي بناءً على توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في إطار اهتمام شرطة دبي الدائم بتطبيق المبادرات الإنسانية التي تعزز السعادة وجودة الحياة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة من القيادة العامة لشرطة دبي تندرج ضمن عدد من المبادرات الجليلة التي تقدمها لإسعاد موظفيها، والتي لها أثر ملموس على قيم الموظف وسلوكه، متمنياً للمعتمرين التوفيق.