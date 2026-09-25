شرطة و«نسائية دبي» تعززان تمكين المرأة

نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي زيارة إلى مقر جمعية النهضة النسائية بدبي، ضمن فعاليات الاحتفاء بالمرأة الإماراتية التي تمتد على مدى شهر كامل، وفي إطار تعزيز التعاون المؤسسي ودعم الأسرة والمرأة، وتسليط الضوء على المبادرات المجتمعية التي تسهم في تمكين المرأة وتطوير مهاراتها.

وتضمن برنامج الزيارة التعرف إلى الخدمات والمبادرات التي تقدمها جمعية النهضة النسائية للمرأة والفتيات، إلى جانب تنظيم محاضرة توعوية وورش تفاعلية تراثية، بمشاركة عدد من موظفات القيادة العامة لشرطة دبي.

وشهدت الزيارة تقديم محاضرة بعنوان «التميز والذكاء المجتمعي»، قدمتها سها السقا من جمعية النهضة النسائية، وتناولت عدداً من الموضوعات المرتبطة بالتميز والوعي المجتمعي، بما يدعم تطوير المعارف والمهارات وتعزيز دور المرأة في بيئة العمل والمجتمع، استفاد منها عدد من موظفات «شرطة دبي».