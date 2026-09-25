شرطة دبي توعي سائقي ومشرفي حافلات مدرسية بالسلامة المرورية

نظمت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي ورشاً توعوية لسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية في شركة «مافريك لنقل الحافلات»، وذلك في مدرسة سويس إنترناشيونال بمنطقة الجداف، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية في قطاع النقل المدرسي، وترسيخ الممارسات الآمنة أثناء نقل الطلبة من وإلى المدارس.

وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن إدارة التثقيف المروري نظمت ورشاً توعوية استفاد منها 476 شخصاً، بينهم 289 سائق حافلة مدرسية و187 مشرفاً، حيث تناولت مجموعة من المحاور المرتبطة بسلامة الطلبة، ومسؤوليات السائقين والمشرفين، وأبرز السلوكيات والممارسات الواجب اتباعها للحد من المخاطر والحوادث المرورية.

وركزت الورش على أهمية التزام سائقي الحافلات المدرسية بالأنظمة والقوانين المرورية، والتقيد بالسرعات المحددة، وترك مسافة أمان كافية، وتجنب الانشغال بغير الطريق، أو استخدام الهاتف أثناء القيادة، إلى جانب التأكد من سلامة الحافلة قبل بدء الرحلة، والالتزام بمواقع وقوف الحافلات.