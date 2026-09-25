«قانونية دبي» تستقطب الكفاءات الوطنية في «رؤية»

أعلنت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي عن مشاركتها في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2026، ضمن جناح حكومة دبي، والذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 28 - 30 سبتمبر الجاري.

وأكدت الريم عبدالله الفلاسي، مدير إدارة الخدمات المساندة بالدائرة، أن حرص الدائرة على المشاركة السنوية في هذا المعرض الذي يمثل ملتقى مهمّاً للكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات، يأتي ضمن سعيها المستمر إلى استقطاب كوادر بشرية تسهم في تحقيق مستهدفاتها وتعزيز قدرتها المؤسسية في تقديم خدمات قانونية حكومية ومهنية رائدة، وذلك من خلال الشواغر المتوفرة لديها في التخصصات القانونية والإدارية، ضمن استراتيجيتها الرامية إلى جذب رأس مال بشري يتمتع بالموهبة والكفاءة العاليتين، وتطوير مهاراته وفق الخطط التأهيلية والتدريبية المعتمدة لديها.

ولفتت إلى أن الدائرة ستتلقى خلال المعرض طلبات التوظيف من الراغبين في الانضمام إلى فريق عملها، وفق الشواغر المتاحة، ويتم إجراء المقابلات مع المرشحين وفق معايير تضمن الشفافية والتنافسية في استقطاب الكفاءات والخبرات المهنية.