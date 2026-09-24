شرطة دبي تعزز الثقافة الصحية والجاهزية البدنية

أطلقت الإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي دورة «هي فِت» للجاهزية البدنية، في نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة الجداف، ضمن برامجها التدريبية الهادفة إلى ضمان استدامة منظومة تعزيز الجاهزية البدنية والصحية لمنتسبي القوة.

وترسيخ الممارسات التي تدعم قدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية.وتهدف الدورة إلى تعزيز مستويات اللياقة البدنية لدى المشاركين، وترسيخ الوعي بأهمية تبني نمط حياة صحي ومستدام، والحد من السمنة ومخاطرها الصحية، إلى جانب استمرارية تحفيز ممارسة النشاط البدني باعتباره أحد العوامل الداعمة للصحة العامة وجودة الحياة والأداء الوظيفي.

وأكد العميد أحمد مرداس، مدير الإدارة العامة للتدريب، أن الاستثمار في الجاهزية البدنية للعنصر البشري يمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل الشرطي والأمني، بما يمكن من مواكبة متطلبات العمل بكفاءة واقتدار.

مشيراً إلى أن برامج التدريب البدني تتجاوز مفهوم رفع معدلات اللياقة، لتؤسس لثقافة مستدامة تجعل الصحة والجاهزية أسلوب حياة، وتدعم قدرة منتسبي القوة على أداء مسؤولياتهم بمستويات عالية من الكفاءة والاستعداد.

وتتضمن دورة «هي فِت» مجموعة من الأنشطة والتمارين البدنية المصممة وفق أسس علمية ومنهجية، بما يسهم في تطوير القدرات البدنية للمشاركين والارتقاء بمستويات لياقتهم.