«الوقاية من الشمس».. ترسيخ مفاهيم السلامة المهنية

نظمت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، بالتعاون مع مجلس الروح الإيجابية، مبادرة توعية مجتمعية بعنوان «الوقاية من الشمس»، استهدفت 120 عاملاً.

وذلك في إطار جهود شرطة دبي المستمرة لتعزيز جودة الحياة في بيئة العمل، وترسيخ مفاهيم الصحة والسلامة المهنية، ونشر الوعي بالإجراءات الوقائية اللازمة للحد من المخاطر الصحية الناجمة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة.

وشهد المبادرة العقيد حمد راشد المري، نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، الذي أكد أن المبادرة تعكس النهج الإنساني الذي تتبناه القيادة العامة لشرطة دبي.

وحرصها على ترجمة مسؤوليتها المجتمعية إلى مبادرات نوعية تستهدف مختلف شرائح المجتمع، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الداخليين والخارجيين.

من جانبها، قالت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، رئيس قسم التنوع الثقافي في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع:

إن مبادرة «الوقاية من الشمس»، تأتي ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التي ينفذها المجلس بالتعاون مع الإدارات العامة ومراكز الشرطة والشركاء، بهدف الوصول إلى مختلف فئات المجتمع وتعزيز الوعي بالممارسات التي تدعم صحتهم وسلامتهم وجودة حياتهم، وترسيخ قيم السعادة والإيجابية والتكافل والتراحم الاجتماعي.