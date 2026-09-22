أحمد بن راشد.. مواقف خالدة وإنجازات ملهمة

أكد أعضاء في المجلس التنفيذي لحكومة دبي أن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ترك بصمة راسخة في مسيرة وطن، بما عرف عنه من حضور وطني وقيم أصيلة، وإرثه شاهد على مسيرة امتدت لعقود من الوفاء والانتماء.

كما أسهم من خلال مسؤولياته ومهامه في دعم عدد من القطاعات الحيوية، لافتين إلى أن مواقفه الخالدة وإنجازاته الملهمة ومآثره الراسخة وسيرته الطيبة ستظل حاضرة في ذاكرة دبي وأهلها.

وتقدموا بخالص التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى عموم آل مكتوم الكرام وذوي الفقيد ومحبيه، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «فقدت دولة الإمارات ودبي برحيل الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، شخصية وطنية كرّست مسيرتها لخدمة الوطن، وأسهمت في دعم المنظومة العسكرية والأمنية في دبي، انطلاقاً من مسؤولية راسخة والتزام أصيل تجاه المجتمع.

وقد ترك الفقيد إرثاً حافلاً بالعطاء في مختلف المواقع التي تولّاها، وشكّلت إسهاماته جزءاً مهماً من مسيرة دبي».

كما قال معالي المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نودّع المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مستذكرين مسيرته وما قدّمه من عطاء مخلص لوطنه ومجتمعه في جميع المجالات.

ونعى معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام بالإنابة لديوان صاحب السمو حاكم دبي، المدير العام لدائرة المالية في دبي، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مشيداً بسيرته الطيبة وإسهاماته في مسيرة دبي وخدمة الوطن والمجتمع.

وأكد آل صالح أن الراحل كان من أبناء جيل أسهم بإخلاص وعطاء في مسيرة دبي، وترك مآثر راسخة وسيرة طيبة.

من جانبه، أكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن دولة الإمارات ودبي فقدتا، برحيل الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، قامة وطنية كبيرة ورجلاً مخلصاً كرّس حياته لخدمة وطنه، وترك بصمات راسخة في مسيرة النهضة والتنمية الشاملة التي شهدتها الإمارة.

كما أسهم من خلال المسؤوليات والمهام التي تولاها، في دعم عدد من القطاعات الحيوية، وامتد عطاؤه ليشمل مبادرات إنسانية ومجتمعية لامست حياة الكثيرين. وقال معاليه:

«شكّلت إسهامات الفقيد في مجالات الأمن والرياضة، ولا سيما كرة القدم والفروسية وسباقات الخيل، والرياضات البحرية، محطات بارزة في مسيرته، حيث أسهم في تعزيز منظومة الأمن والأمان من خلال توليه منصب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

وكان كذلك داعماً للحركة الرياضية الشاملة، وصاحب بصمة راسخة في تطوير رياضة كرة القدم، حيث قاد نادي الوصل إلى تحقيق البطولات المحلية والإقليمية، إلى جانب الفروسية وسباقات الخيل».

وأضاف معالي الطاير: «سيبقى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم حاضراً في وجدان أهل دبي بما عُرف عنه من تواضع وكرم ووفاء، وبما تركه من سيرة عطرة وإرث وطني وإنساني سيظل مصدر فخر واعتزاز للأجيال».

من جانبه قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «ستظل مآثر المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، حاضرة على الدوام، بما قدمه من جهود ومبادرات نبيلة كان لها أثر إيجابي في خدمة الإنسان والمجتمع ودعم المحتاجين وحرصه الدائم على ترسيخ قيم الخير والتكافل والعطاء التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف معالي الطاير: «كان الفقيد الكريم أحد الرموز الوطنية التي ارتبط اسمها بخدمة الوطن والمجتمع، وترك بصمات راسخة في العمل الإنساني والخيري، لتبقى سيرته العطرة وإسهاماته الإنسانية والوطنية شاهدة على مسيرة حافلة بالعمل والإخلاص».

وقال معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي: «نفقد اليوم قامة وطنية عزيزة، عُرفت بما قدّمته من خير وعطاء، وبما تركته من أثر طيب في مسيرة دبي، ولا سيما في دعم قطاع الرياضة والشباب.

وسيبقى إرث الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم حاضراً في ذاكرة دبي وأبنائها، شاهداً على مسيرة امتدت لعقود من الوفاء والانتماء».

كما نعى معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مستذكراً مسيرته الحافلة بالعطاء، وما قدمه من إسهامات في خدمة دبي ومجتمعها.

وقال معاليه: «إن المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم كان من أبناء جيل عاصر محطات مهمة في تاريخ دبي، وواكب مسيرة تطورها ونهضتها، وأسهم في دعم مسيرة البناء والتنمية التي رسخت مكانة الإمارة ومهدت لما حققته من إنجازات».

وأضاف معاليه: «سيبقى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم حاضراً في ذاكرة دبي وأبنائها بما تركه من سيرة طيبة وإرث من العطاء، وستظل إسهامات جيل الرواد الذي واكب مراحل تأسيس نهضة دبي وتطورها جزءاً أصيلاً من تاريخ الإمارة ومسيرتها».

سيرة حسنة

من جهته، قال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، إن وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، تمثل فقداً لشخصية عُرفت بالمواقف الطيبة والسيرة الحسنة، مشيراً إلى أن الأعمال الطيبة تبقى بعد أصحابها، وأن الذكر الحسن يمتد بامتداد وفاء الناس ودعائهم.

وأضاف أن ما قدمه الفقيد من بر وصلة رحم وإحسان إلى أهله ووطنه سيكون في موازين حسناته، سائلاً الله أن يجزيه خير الجزاء، وأن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

بدورها، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي وعضو المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن رحيل المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم يمثل فقداً عزيزاً، لما عُرف عنه من سيرة طيبة ومكانة راسخة، وما جسده من قيم الوفاء والانتماء والعطاء.

وقالت معاليها: «نودّع اليوم فقيداً عزيزاً ترك أثراً طيباً وحضوراً راسخاً في ذاكرة دبي وأهلها، وستبقى سيرته وما قدمه لوطنه ومجتمعه حاضرةً في القلوب».

بدورها، قالت معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: «إن الرجال يرحلون، وتبقى آثارهم شاهدة على ما زرعوه في وطنهم»، مشيرة إلى أنه برحيل الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، تُطوى صفحة حافلة بالعطاء الهادئ والعمل المخلص.

وأوضحت معاليها، أن بصمات الفقيد امتدت من ميادين الأمن وخدمة الوطن إلى الرياضة والفروسية، مؤكدة أن سيرته العطرة، بما حفلت به من مواقف خالدة وإنجازات ملهمة، ستظل حاضرة في ذاكرة دبي وأهلها، داعية الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

عطاء وإخلاص للوطن والقيادة

أوضح معالي الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، أنه برحيل الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، تفقد دبي أحد رجالاتها الذين ارتبطت مسيرتهم بخدمة الوطن ومجتمعه، وتركوا أثراً ممتداً في ميادين العطاء والعمل الوطني.

وقال معاليه: «ستظل سيرته حاضرة في الذاكرة، بما جسّده من قيم الوفاء والانتماء والإخلاص.. رحم الله الفقيد رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

كما نعى معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مستذكراً مآثره الجليلة وعطاءه الممتد وإخلاصه لوطنه وقيادته الرشيدة.

وقال بن دميثان: «إن الراحل ترك سيرة حافلة بالمآثر والعطاء، وكان نموذجاً من أبناء جيله الذين أسهموا بإخلاص في خدمة الوطن والمجتمع، مؤكداً أن ذكراه ستبقى حاضرة بما قدمه من عطاء وإسهامات في مسيرة دبي».