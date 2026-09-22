دبي تشكّل اللجنة التأسيسية لشبكة قادة التعليم العالي

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، ومجمّع دبي للمعرفة، تشكيل اللجنة التأسيسية لشبكة قادة التعليم العالي، وتسمية الرئيسين المؤسسين المشاركين للشبكة.

وجرى تعيين الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبحوث والبرامج في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة، رئيسين مؤسسين مشاركين للشبكة.

وتهدف شبكة قادة التعليم العالي، التي أُطلقت عام 2025 بمبادرة مشتركة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة، إلى بناء وتعزيز جسور التعاون بين قطاع التعليم العالي وقطاعات الأعمال، وتنمية المواهب والمهارات الضرورية لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة باستمرار.

بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية والسياسات الاتحادية الرامية إلى ترسيخ التكامل بين قطاع التعليم العالي وقطاع الأعمال، والمساهمة في تعزيز اقتصاد المعرفة في الإمارة، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية التعليم في دبي 2033.

وتضم اللجنة التأسيسية لشبكة قادة التعليم العالي نخبة من القيادات في مجالات العمل الحكومي، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والطيران، والتعليم العالي، بما يعكس نهج الشبكة القائم على تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لدعم مستقبل التعليم العالي في دبي.

روابط أقوى

وقال الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبحوث والبرامج في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: «تعكس شبكة قادة التعليم العالي التزامنا المشترك بتعزيز منظومة التعليم العالي في دبي، وبناء روابط أقوى بين المؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال والجهات الحكومية.

ومن خلال جمع القيادات ضمن إطار مؤسسي، يمكننا ضمان مواءمة مخرجات التعليم العالي مع أولويات المهارات والبحث والابتكار التي ترسم ملامح مستقبل دبي، بما يدعم رؤية استراتيجية التعليم في دبي 2033 نحو رحلة تعليمية مترابطة تمتد من الطفولة المبكرة وحتى التعلم مدى الحياة».

ومن جانبه، قال مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة:

«يشكّل التعاون الوثيق بين المجتمع الأكاديمي وقطاع الأعمال والجهات الحكومية ركيزة أساسية لترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للتعليم العالي.

سيعمل أعضاء اللجنة التأسيسية من خلال شبكة قادة التعليم العالي على تعزيز الحوار البنّاء وسُبل التعاون المشترك، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي في دبي ودعم الابتكار والبحث وتنمية المهارات».

أربعة محاور

وستركز شبكة قادة التعليم العالي على أربعة محاور رئيسية تشمل التعليم وتطوير المهارات، وريادة الأعمال والابتكار، واقتصادات المستقبل، والبحث والتطوير. كما تهدف إلى مواءمة منظومة التعليم العالي في دبي مع رؤية الإمارة المستقبلية واستراتيجية التعليم في دبي 2033.

بالإضافة إلى الاستراتيجيات الوطنية، ومواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة باستمرار وتسريع وتيرة الابتكار والبحث العلمي بما يحقق أثراً ملموساً، ويسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتعليم.

وخلال عامها الأول، ستركز الشبكة على تعزيز الحوار الاستراتيجي، ودعم البحث والابتكار، واستكشاف فرص التعاون بين مؤسسات التعليم العالي وقطاع الأعمال والجهات الحكومية.