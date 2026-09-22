أحمد بن راشد في ذمة الله وذاكرة الوطن

محمد بن زايد ومحمد بن راشد ودواوين الحكام ينعون الفقيد وإعلان الحداد الرسمي 10 أيام

محمد بن زايد:

خالص التعازي والمواساة إلى أخي محمد بن راشد وعموم آل مكتوم الكرام

مآثر الفقيد ستظل حاضرة في الذاكرة وإسهاماته شاهدة على مسيرة حافلة بالعطاء

محمد بن راشد:

رحمك الله يا أخي.. تغيب عن أعيننا ولا تغيب عن دعائنا وقلوبنا

أسكنك الله فسيح جنانه وألهمنا وأحبابك الصبر والسلوان

منصور بن زايد: أحمد بن راشد فقيدنا جميعاً

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خالص التعازي والمواساة لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في وفاة المغفور له بإذن الله، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وقال سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»، إن مآثر الفقيد الراحل ستظل حاضرة في الذاكرة، وإسهاماته الوطنية شاهدة على مسيرة حافلة بالعطاء، حيث دوّن سموه:

«خالص التعازي والمواساة إلى أخي محمد بن راشد وعموم آل مكتوم الكرام في وفاة المغفور له بإذن الله، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ستظل مآثره حاضرة في الذاكرة، وإسهاماته الوطنية شاهدة على مسيرة حافلة بالعطاء، نسأل الله له الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان».

ونعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أخاه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وقال في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»: «رحم الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رحمك الله يا أخي، حللت عند رب كريم عظيم، تغيب عن أعيننا، ولا تغيب عن دعائنا وقلوبنا يا أحمد، أسكنك الله فسيح جنانه.. وألهمنا وأحبابك الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

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وتُقام صلاة الجنازة على جثمان فقيد الوطن الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، في مسجد زعبيل الكبير بدبي اليوم في تمام الساعة الواحدة ظهراً. وتُتقبّل التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، في مجلس زعبيل لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من اليوم من الساعة الرابعة عصراً حتى صلاة المغرب.

وغداً وبعد غد خلال الفترة الصباحية من الساعة العاشرة صباحاً حتى صلاة الظهر، وفي الفترة المسائية عقب صلاة العصر حتى موعد صلاة المغرب.

إلى ذلك، قدّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، خالص العزاء والمواساة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وآل مكتوم الكرام، في وفاة المغفور له بإذن الله، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وقال سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»:

«رحم الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وتغمده بواسع رحمته ومغفرته، خالص العزاء والمواساة لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأسرة آل مكتوم الكرام، في فقيدهم الغالي وفقيدنا جميعاً.. نسأل الله أن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان».

ونعى ديوان الرئاسة المغفور له، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي وافته المنية أمس. وأصدر ديوان الرئاسة البيان التالي: «بسم الله الرحمن الرحيم.. «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان الرئاسة، المغفور له، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي وافته المنية أمس»، وأعرب الديوان عن خالص عزائه ومواساته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وعموم آل مكتوم الكرام، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما نعى ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح أمس الاثنين.

وفي ما يلي نص البيان: «بسم اللهِ الرحمن الرحِيم. «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي».

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح أمس الاثنين». وقد أعلن الديوان الحداد الرسمي، وتنكيس الأعلام في دبي لمدة عشرة أيام، اعتباراً من يوم الاثنين. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

الشارقة

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وفي ما يلي نص البيان: «بسم الله الرحمن الرحيم «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المغفور له بإذن الله، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي وافاه الأجل المحتوم الاثنين 10 ربيع الآخر 1448 هجرية، الموافق 21 سبتمبر 2026 ميلادية.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة بصادق العزاء والمواساة، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأهل الفقيد وذويه، وعموم آل مكتوم الكرام، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

عجمان

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وأصدر الديوان البيان التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي وافته المنية أمس.

ويعرب ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، عن خالص تعازيه ومواساته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى عموم آل مكتوم الكرام، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

الفجيرة

إلى ذلك، نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وفي ما يلي نص البيان: «بسم الله الرحمن الرحيم «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح أمس الاثنين. وأعلن الديوان الحداد الرسمي، وتنكيس الأعلام في الفجيرة لمدة عشرة أيام، اعتباراً من أمس الاثنين، إنا لله وإنا إليه راجعون.

أم القيوين

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وفي ما يلي نص البيان:

«بسم الله الرحمن الرحيم «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء اللّه وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور له بإذن اللّه تعالى، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

ويعرب ديوان صاحب السمو حاكم أم القيوين عن خالص تعازيه ومواساته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اللّه، وإلى عموم آل مكتوم الكرام. وقد أعلن الديوان الحداد الرسمي، وتنكيس الأعلام في أم القيوين لمدة عشرة أيام، اعتباراً من اليوم الاثنين، إنا لله وإنا إليه راجعون.

رأس الخيمة

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح أمس.

وفي ما يلي نص البيان: «بسم الله الرحمن الرحيم «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي». صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين، 10 ربيع الآخر 1448 هجرية، الموافق 21 سبتمبر 2026 ميلادية.

وتقدم ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذوي الفقيد، وعموم آل مكتوم الكرام، سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون».