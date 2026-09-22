إرث لا يغيب وبصمات لا تنسى في سباقات الخيل

دبي - علي الظاهري، طلحة عبدالله، محمد فضل

ترك المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، إرثاً حافلاً بالعطاء، وبصمات لا تنسى في سباقات الخيل، تمتد لأكثر من أربعة عقود، جمع فيه بين تأسيس مضمار جبل علي أحد أبرز المضامير في الدولة والمعروف باسم المضمار العائلي ودعم ورعاية السباقات محلياً ودولياً، وتحقيق انتصارات كبرى حملت شعاره الأصفر في مختلف المضامير العالمية.

وأسس الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، مضمار جبل علي عام 1990 إلى جانب إسطبلاته، ليصبح واحداً من أبرز معالم سباقات الخيل في الإمارات والذي يهتم بتنظيم فعاليات وسباقات عدة للخيول العربية الأصيلة والخيول المهجنة الأصيلة، ووجهة ارتبطت في ذاكرة الجمهور والملاك والمدربين والفرسان وحتى العائلات والأسر التي اعتبرت المضمار الأصفر وجهة عائلية ورياضية بامتياز.

ولن تنسى ذاكرة الخيل والمضامير العالمية إنجازات عدة تاريخية حققها شعار الفقيد الراحل، من أبرزها فوز الجواد «متوتو» أحد أشهر خيوله، الفائز مرتين بكل من «إكليبس ستيكس» و«برنس أوف ويلز ستيكس»، قبل أن يضيف لقب «كينغ جورج السادس والملكة إليزابيث ستيكس» عام 1988. وسبق ذلك فوز «وصل» بالجينيز الأيرلندي 2000 و«لوكينج ستيكس» عام 1983.

وامتدت انتصارات الشعار إلى السباقات الكلاسيكية، عبر «بوسيسيف دانسر» الفائزة بالأوكس الأيرلندي والإيطالي، و«أميرات» الفائزة بالألف جينيز الإنجليزي عام 2001.، في حين تألق «أديب» بفوزه بـ«تشامبيون ستيكس» وثلاثة سباقات من الفئة الأولى في أستراليا.

وفي الإمارات، حققت خيوله ثلاثة انتصارات في سباق السرعة الذي عُرف لاحقاً باسم «دبي جولدن شاهين» في أمسية كأس دبي العالمي، مؤكدة حضور شعار الشيخ أحمد بن راشد على المضامير المحلية إلى جانب نجاحاته الخارجية.

وظل الشعار الأصفر حاضراً في القمة خلال موسمه الأخير، إذ فاز «المقام» بكأس تاترسالز الذهبية في أيرلندا، في حين أحرز «سداد» جائزة بادن الكبرى من الفئة الأولى في ألمانيا في سبتمبر الجاري، ليكتب فصلاً جديداً في سجل انتصارات خيول الشيخ أحمد بن راشد.

أكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، أن رحيل الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم يمثل خسارة كبيرة لأسرة الفروسية وأهل الخيل في الإمارات، الذين فقدوا أحد أبرز رواد سباقات الخيل، وشخصية تركت بصمتها في هذه الرياضة على مدى عقود.

وأضاف أن الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، ترك إرثاً حافلاً بالإنجازات والدعم في رياضة الآباء والأجداد، إذ حققت خيوله انتصارات في أبرز المضامير العالمية، وأسهم في ترسيخ سباقات الخيل محلياً من خلال مضمار جبل علي، الذي ارتبط باسمه وأصبح وجهة معروفة للجمهور والملاك والمدربين والفرسان في الإمارات والخليج.

حضور

وأشار إلى أن انتصارات خيوله في مضمار ميدان ومختلف المضامير الأوروبية والعالمية عززت حضور شعار الإمارات في المحافل العالمية، وعكست شغفه الكبير بالخيل وحرصه على دعم سباقاتها.

مؤكداً أن إرث الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، سيبقى حاضراً في ذاكرة سباقات الخيل، كما ستبقى سيرته الطيبة ومواقفه النبيلة محل تقدير في مجتمع الفروسية والوسط الرياضي.

محبة عميقة

وأعرب المهندس محمد سعيد الشحي، مدير عام وعضو مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل والرئيس التنفيذي لمجموعة أ.ر.م القابضة، عن بالغ حزنه بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وأضاف الشحي: كان الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، أباً ومعلماً، تجاوزت علاقتنا به حدود العمل إلى محبة عميقة واعتزاز بقربه. وجدنا في توجيهاته حكمة الأب، وفي رعايته صدق المحبة، وفي مواقفه قدوة نعتز بها.

منحنا ثقته الغالية، فترسّخ في نفوسنا ثقل الأمانة، واجب صونها، وغرس فينا قيماً ستبقى حاضرة في حياتنا. وسيظل فضله علينا أكبر من أن تفيه الكلمات، وأثره أعمق من أن يغيبه الرحيل.

وأضاف: ترك الفقيد في ذاكرتنا مواقف لا تُنسى؛ بإنصاته الذي يُشعرك بقيمتك، وتواضعه الذي يقرّبك منه، وكلمته التي تجد صدقها في فعله. وهذه التفاصيل هي ما نفتقده اليوم، وما يجعل الحديث عنه عميق الأثر في نفوسنا.

بصمات عميقة

بكلمات مؤثرة نعى محمد الأحمد، مدير مضمار جبل علي، ببالغ الحزن والأسى والرضا بقضاء الله وقدره، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة وطنية مرصعة بالعطاء غير المحدود، والإنجازات الخالدة في خدمة الوطن ورفعة رايته.

وتقدّم الأحمد بخالص التعازي والمواساة إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات وعموم أسرة الرياضة والفروسية، مؤكداً أن الوطن فقد قامة رفيعة وركيزة استثنائية، ورمزاً غرس بصمات عميقة في سجلات النهضة الإماراتية، لا سيما في القطاع الرياضي الذي كان الفقيد أحد أبرز أعمدته وموجهيه.

وأوضح الأحمد أن قطاع الرياضة عامة، ورياضة الفروسية وسباقات الخيل على وجه الخصوص، خسر برحيل الشيخ أحمد بن راشد، داعماً تاريخياً وأباً روحياً.

مشيراً إلى أن شغفه الكبير بالخيل ورؤيته الثاقبة كانا المحركين الأساسيين وراء القفزات النوعية التي شهدتها سباقات الخيول محلياً وعالمياً. وأوضح الأحمد أن مضمار جبل علي الصرح الرياضي العريق يعد شاهداً حياً على الفكر التطويري والأيادي البيضاء للفقيد، وقال:

ما كان ليرى هذا الصرح النور أو يحقق هذه المكانة المرموقة لولا الفكر والدعم والنظرة المستقبلية بجانب التوجيهات السديدة من الراحل الكبير، الذي أراده دائماً بيتاً جامعاً لأهل الخيل ومنطلقاً لتطوير السباقات.

وأكد الأحمد أن إرث الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم سيبقى حياً في قلوب الجميع وفي تفاصيل كل سباق ومضمار، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان.

رحيل رمز

وأعرب علي آل علي، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الخيل، عن بالغ الحزن والأسى لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وقال: أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى القيادة الرشيدة، وإلى آل مكتوم الكرام، وإلى شعب الإمارات الأبي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

وأن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، وأن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، لافتاً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، والوسط الرياضي على المستويين المحلي والعالمي، فقدا برحيله رمزاً استثنائياً وقامة وطنية رفيعة قدّمت الكثير رفعةً للوطن ومكانته.

وأضاف: ودعنا هامة شامخة وركيزة أساسية من ركائز نهضتنا الحديثة، وشخصية فذّة ارتبط اسمها بعقود من الشغف الخالص بالخيل، والدعم اللامحدود لرياضة الآباء والأجداد، فلقد كان الفقيد الراحل بمنزلة الأب الروحي والموجه الملهم لجيل كامل من ملاك ومدربي وفرسان الإمارات، ورسم برؤيته الثاقبة وسخائه المعهود مسارات نجاح ستظل خالدة في ميادين السباق العالمية.

ونعى فيصل الرحماني، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية «إفهار» ونائب رئيس اللجنة المنظمة والمشرف العام على سباقات مضمار نادي العين، ببالغ الحزن والأسى والرضا بقضاء الله وقدره، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز في خدمة الوطن وأكد الرحماني أن دولة الإمارات عامة.

والوسط الرياضي، وأسرة الفروسية على وجه الخصوص، فقدوا قامة وطنية استثنائية وركيزة أساسية من ركائز النهضة، مشيراً إلى أن الفقيد كان نموذجاً ملهماً في العطاء والقيادة، وعضيداً وسنداً حقيقياً لرياضة الآباء والأجداد.

وقال الرحماني إن المصاب جلل والخسارة فادحة؛ فقد كان المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عموداً راسخاً من أعمدة الدولة، وأول من ساند مسيرة الفروسية بدعمه الشخصي السخي ورؤيته الثاقبة التي أسست لمرحلة تاريخية زاهرة في عالم سباقات الخيل.

وأضاف: يتجلى هذا الدعم غير المحدود بشكل ملموس في تأسيس وإطلاق مضمار جبل علي العريق، هذا الصرح الرياضي الكبير الذي يمثل اليوم نحو 20% من إجمالي السباقات في الدولة.

تعزيز حضور

وعدّد الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولات الفجيرة للفروسية ورئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، مآثر المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مشيداً بالدور الكبير الذي لعبه الراحل في إثراء الحركة الرياضية، ولا سيما رياضة الفروسية وسباقات الخيل، على مستوى دولة الإمارات عموماً وإمارة دبي على وجه الخصوص.

وأكد الزيودي أن اسم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ارتبط بمحطات بارزة في مسيرة رياضة الفروسية بالدولة، مشيراً إلى أن الراحل كان من الشخصيات التي أسهمت بصورة واضحة في ترسيخ مكانة سباقات الخيل وتعزيز حضورها، من خلال دعمه المتواصل ومبادراته التي تركت بصمة راسخة في المشهد الرياضي.

. وأشار الزيودي إلى أن مضمار جبل علي لم يكن مجرد منشأة رياضية لاستضافة السباقات، وإنما أصبح مع مرور السنوات جزءاً أصيلاً من ذاكرة رياضة الفروسية في الإمارات، لافتاً إلى أن ارتباط المضمار باسم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم جاء نتيجة الدعم الكبير واللامحدود الذي قدمه لرياضات سباق الخيل.

وحرصه على تطويرها والارتقاء بها إلى مستويات متقدمة. وأكد خالد النابودة، مالك ومربي خيول، أن الإمارات فقدت واحداً من رجالاتها المخلصين، الذين سخّروا عمرهم وحياتهم لهذا الوطن، وهو المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

وأضاف أن الفقيد الراحل كان رائداً في مجالات كثيرة، وفي الرياضة والفروسية وسباقات الخيل ترك إرثاً شاهداً وبصمة خالدة، لافتاً إلى أن هذا يوم حزين لسباقات الخيل ومحبيها، ويوم حزين لمضمار جبل علي الذي رسمه على الأرض ببصيرة تنظر للمستقبل، ورعاه حتى استوى بنيانه وأصبح قبلة لمحبي سباقات الخيل من حول العالم.