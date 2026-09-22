سيف بن زايد: آل مكتوم الكرام.. جبر الله قلوبكم

تقدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وإلى آل مكتوم الكرام، في رحيل المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رحم الله الفقيد رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى، وجبر قلوب أهله ومحبيه وألهمهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون».