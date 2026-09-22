هزاع بن زايد: نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه

تقدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وعموم آل مكتوم، بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»:

«خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإلى آل مكتوم الكرام، في وفاة المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. «إنا لله وإنا إليه راجعون»».