حمدان بن زايد: جزاه الله خير الجزاء على ما قدمه من أعمال ومآثر طيبة

تقدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «خالص العزاء وصادق المواساة إلى أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعموم آل مكتوم الكرام، في وفاة أخيه المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه من أعمال ومآثر طيبة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان».