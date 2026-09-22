طحنون بن زايد: رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته

تقدم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وعموم آل مكتوم، بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «خالص العزاء وصادق مشاعر المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى أسرة آل مكتوم الكرام، في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. نسأل الله أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون».