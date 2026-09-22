لطيفة بنت محمد: سيبقى حاضراً في ذاكرتنا وذاكرة دبي وناسها

نعت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. وقالت سموها عبر حسابها على منصة «إكس» أمس: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدنا اليوم عزيزاً على قلوبنا، وفقدت دبي والإمارات واحداً من رجالها المخلصين..

رحم الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.. من سيبقى حاضراً في ذاكرتنا، وذاكرة دبي وناسها.. بما عرفناه فيه من طيب ووفاء، وبما تركه من مسيرة محبة وعطاء لن يغيب أثرها. اللهم ارحمه واغفر له، وأسكنه فسيح جناتك، وألهمنا وأسرته ومحبيه الصبر والسلوان».