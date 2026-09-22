محمد بن راشد يتلقى تعازي قادة الدول في وفاة أحمد بن راشد

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية عزاء ومواساة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وقال خادم الحرمين في برقيته: «علمنا بنبأ وفاة أخيكم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، وإننا إذ نبعث لسموكم، ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما تلقى سموه برقية تعزية من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال سمو ولي العهد: «تلقينا نبأ وفاة أخيكم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد برقية تعزية من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، سائلاً سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرة الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء.

عُمان

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد برقية تعزية من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان.

وأعرب جلالة السلطان هيثم بن طارق خلال البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعياً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم سموه وأفراد أسرته كافة الصبر والسلوان.

البحرين

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد برقية تعزية من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

وأعرب جلالته في البرقية عن خالص التعازي وصادق المواساة لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سائلًا المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سموه وأسرة آل مكتوم الكرام كافة جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.

قطر

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد برقية تعزية من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الفقيد، سائلاً المولى العزيز القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما تلقى سموه رسالتين مماثلتين من سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

سوريا

كما تقدم الرئيس السوري أحمد الشرع بالتعازي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وقال الشرع في تدوينة عبر منصة «إكس»: «أتقدّم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وفاة شقيقه المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم».

وتابع: «سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أسرة آل مكتوم الكريمة والشعب الإماراتي الشقيق الصبر والسلوان».

الهند

وأعرب دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، عن حزنه العميق لوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مقدّماً خالص تعازيه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.

وقال مودي في تدوينة على منصة «إكس»، أشار فيها إلى حساب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «يغمرني حزن عميق لرحيل الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. وستبقى جهوده في خدمة المجتمع محلّ تقدير الأجيال المقبلة».

باكستان

كما أعرب محمد شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، عن حزنه العميق لوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مقدّماً خالص تعازيه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.

وقال إن الفقيد كرّس حياته لخدمة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بكل شرف وكرامة، وإن باكستان تُقدّر عالياً خدماته الجليلة وتستذكر مآثره بكل احترام وتقدير.

وابتهل رئيس الوزراء الباكستاني إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان لتجاوز هذا المصاب الجلل. آمين.

شيخ الأزهر

كما تقدم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد.

ودعا فضيلة شيخ الأزهر المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان، معرباً عن صادق مواساته للدولة قيادة وشعباً في هذا المصاب الأليم.