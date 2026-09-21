شهباز شريف يعزّي محمد بن راشد في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم

أعرب دولة محمد شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، عن بالغ حزنه وأساه لوفاة المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مقدّماً خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ولأسرة آل مكتوم الكرام وشعب دولة الإمارات.

وقال شهباز شريف، في تدوينة على منصة «إكس»، إن الفقيد كرّس حياته لخدمة دبي ودولة الإمارات بشرف ونُبل، مؤكداً أن باكستان تقدّر عميق التقدير خدماته القيّمة.

وتضرّع رئيس الوزراء الباكستاني إلى المولى عزّ وجلّ أن يُنزل الفقيد أعلى منازل جنة الفردوس، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.