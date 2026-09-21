أحمد بن سعيد: فقدتُ أخاً عزيزاً ورفيقاً سكن القلب

نعى سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أن طيب ذكراه ومكانته الغالية ستبقى حيّة في قلوب أهل دبي.

وكتب سموّه في تدوينة على منصة «إكس»: «فقدتُ اليوم أخاً عزيزاً، ورفيقاً سكن القلب، وترك في الروح أثراً لا تمحوه الأيام. رحل الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لكن طِيب ذكراه، وصدق مودّته، ومكانته الغالية ستبقى حيّةً في قلوبنا، وفي قلب دبي وأهلها».

وأضاف سموّه: «رحم الله فقيدنا الغالي رحمةً واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وجزاه عن محبته وطيب أثره خير الجزاء. نسأل الله أن يربط على قلوبنا وقلوب أهله وذويه ومحبيه، وأن يلهمنا جميعاً جميل الصبر وحُسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون».