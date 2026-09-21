حمدان بن زايد يعزّي محمد بن راشد في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم

قدّم سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، خالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وعموم آل مكتوم الكرام، في وفاة المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وكتب سموّه في تدوينة على منصة «إكس»: «خالص العزاء وصادق المواساة إلى أخي صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعموم آل مكتوم الكرام في وفاة أخيه المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم».

وأضاف سموّه: «سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدّمه من أعمال ومآثر طيبة، ويلهم أهله الصبر والسلوان».