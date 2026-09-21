أنور قرقاش: رحم الله أحمد بن راشد رحمة واسعة وجزاه خير الجزاء

قدّم معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، صادق التعازي والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولأسرة آل مكتوم الكرام، في وفاة المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وكتب معاليه في تدوينة على منصة «إكس»: «صادق التعازي والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد وأسرة آل مكتوم الكرام في وفاة المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم».

وأضاف: «رحم الله الفقيد رحمة واسعة، وجزاه خير الجزاء، وجعل مثواه الجنة، وأحاط أسرته بالصبر والسلوان».