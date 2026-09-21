أمير قطر يعزي محمد بن راشد في وفاة أحمد بن راشد

بعث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، سائلاً المولى العزيز القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بوفاة المغفور له إن شاء الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وبعث أيضاً معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بوفاة المغفور له إن شاء الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.