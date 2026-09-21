لجنة تأمين الفعاليات في دبي تعتمد تشكيلاً تنظيمياً جديداً

اعتمدت لجنة تأمين الفعاليات في دبي تشكيلاً تنظيمياً جديداً، يهدف إلى تعزيز منظومة العمل المشترك والجاهزية والتنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بتأمين وتنظيم الفعاليات، وتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في هذا المجال، بما يعكس الصورة الحضارية لإمارة دبي في تنظيم أفضل الفعاليات على مستوى العالم.

ووفقاً للتشكيل الجديد، يتولى العميد عبيد مبارك الكتبي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، منصب رئيس لجنة تأمين الفعاليات في دبي، فيما يتولى العميد هشام ناصر السويدي، نائباً للرئيس، فيما تضم اللجنة أكثر من 55 جهة من القطاعات الحكومية وشبه حكومية والخاصة.

وأكد العميد عبيد مبارك الكتبي أن التشكيل الجديد يأتي في إطار الحرص المستمر على تطوير آليات العمل في لجنة تأمين الفعاليات، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، بما يضمن سرعة التنسيق واتخاذ القرار، وتكامل الأدوار الأمنية والمرورية والتنظيمية والخدمية، إلى جانب تعزيز الجاهزية الميدانية في مختلف مواقع الفعاليات.