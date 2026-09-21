«دبي للمرأة» ترفع جاهزية القيادات النسائية

نظّمت مؤسسة دبي للمرأة، بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، ورشة عمل بعنوان «نقود بقوة أكبر مع الذكاء الاصطناعي»، استهدفت الكفاءات والقيادات النسائية الإماراتية في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص.

وذلك ضمن مبادرات المؤسسة للاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، الذي يمتد طوال شهر سبتمبر الحالي تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل».

هدفت الورشة إلى تزويد المشاركات بالمعارف والمهارات العملية التي تساعدهن على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل، والاستفادة منها في تعزيز الإنتاجية، ودعم اتخاذ القرار.

وأكدت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، أن مواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تمثل جانباً مهماً من إعداد الكفاءات والقيادات النسائية للمستقبل،.

مشيرة إلى أن الاستثمار في المعرفة والمهارات الجديدة يتيح للمرأة الإماراتية توسيع آفاق مشاركتها المؤثرة في مختلف القطاعات.

وقالت إن الورشة تنسجم مع جهود المؤسسة لتوفير فرص نوعية للتعلم والتطوير في المجالات التي تشهد تحولات متسارعة، ودعم حضور الكفاءات والقيادات النسائية الإماراتية في القطاعات والمجالات المستقبلية، بما يعكس مضمون شعار يوم المرأة الإماراتية هذا العام «بنظهر الأقوى والأفضل».

وأضافت أن الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أهميته في تطوير المهارات القيادية والخبرة الإنسانية، يمكن أن يشكل رافداً مهماً لتحسين الأداء وصناعة أثر مستدام داخل المؤسسات، مؤكدة أهمية التعامل معه باعتباره أداة داعمة للقدرات البشرية والقيادية وليس بديلاً عنها، مع الالتزام بالوعي والاستخدام المسؤول لهذه التقنيات.