« البيان » تهنئ الشقيقة «الإمارات اليوم» بعامها الثاني والعشرين

تتقدم صحيفة «البيان» بالتهنئة إلى أسرة الشقيقة «الإمارات اليوم» بمناسبة دخولها عامها الثاني والعشرين، مستذكرة مسيرة إعلامية انطلقت في 19 سبتمبر 2005، وأسهمت على مدى 21 عاماً في مواكبة التحولات التي شهدها المجتمع وقطاع الإعلام في دولة الإمارات.

ومنذ انطلاقتها، حافظت صحيفة «الإمارات اليوم» على حضورها اليومي القريب من الناس، من خلال اهتمامها بقضاياهم وشؤون حياتهم، وتغطيتها الواسعة للملفات الاجتماعية والإنسانية والثقافية والاقتصادية والرياضية والتراثية وغيرها، محلياً وإقليمياً ودولياً، بما عزز صلتها باهتمامات الجمهور ومواكبتها لما يشغله من تفاصيل الحياة اليومية.

ومع التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام، عملت الصحيفة على تطوير أدواتها وقوالبها، ووسعت حضورها من النسخة الورقية إلى منظومة رقمية متكاملة تضم الموقع الإلكتروني والفيديو ومنصات التواصل الاجتماعي، مع الحفاظ على التحقيقات والحوارات والتقارير والملفات المعمقة بوصفها ركائز أساسية في هويتها الصحفية.

وتؤكد «البيان» أن من أبرز ما يميز هذه التجربة قدرتها على مواكبة تغير عادات الجمهور وتطور أدوات صناعة المحتوى، بالتوازي مع التمسك بقيم الصحافة المهنية، وفي مقدمتها الدقة والموضوعية والموثوقية، في وقت تتسع فيه مساحة المحتوى الرقمي وتتداخل فيها الكلمة والصورة والفيديو والتقنيات الحديثة.

كما تكتسب مسيرة «الامارات اليوم» أهميتها من قدرتها على التعامل مع أحد أبرز التحديات التي تواجه الصحافة اليوم، والمتمثل في الحفاظ على ثقة الجمهور وسط التدفق المتسارع للمعلومات، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة وتوظيفها في تطوير العمل الإعلامي.

وبهذه المناسبة، تتمنى «البيان» لأسرة «الإمارات اليوم» مواصلة مسيرتها في خدمة الصحافة الإماراتية، ومزيداً من النجاح والتقدم.