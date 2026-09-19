44 ألف طالب استفادوا من فعاليات «كهرباء دبي» للتوعية بالاستدامة

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي مجموعة من الفعاليات التوعوية في 22 منشأة تعليمية حكومية في دبي، ضمن مشاركتها في حملة «العودة إلى المدارس»، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم سنوياً بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وتقام هذا العام تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق».

ومنذ بدء مشاركتها في حملة «العودة إلى المدارس» في عام 2017 استفاد أكثر من 44,000 طالب وطالبة من جهود الهيئة في التوعية بأهمية رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتبني ممارسات يومية مسؤولة.

سعيد الطاير

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تجسد مشاركتنا السنوية في حملة «مرحباً مدرستي» التزام الهيئة بمسؤوليتها المجتمعية ودورها في دعم بيئة تعليمية إيجابية ومحفزة، بما يسهم في تمكين أبنائنا الطلبة من بدء عام دراسي جديد زاخر بالنجاح والمثابرة والإنجاز.

ونحرص من خلال مبادراتنا وبرامجنا على إتاحة الفرص أمام النشء الجديد لاكتساب المعارف والمهارات المستقبلية والحياتية، وبناء قدراتهم في مختلف المجالات، وترسيخ اعتزازهم بقيمهم الوطنية، ليواصلوا المساهمة الفاعلة في مسيرة الازدهار والتنمية».

سلطت فعاليات الهيئة الضوء على دور المشاركين الجوهري في بناء مجتمع أكثر استدامة والمحافظة على البيئة، وتحفيزهم على تبني نمط حياة مستدام.

وأقامت الهيئة مسابقات تفاعلية بمشاركة شخصيتي الهيئة الكرتونيتين «نور وحياة» اللتين تمثلان الكهرباء والمياه، لرفع مستوى وعي الجيل الجديد حول أهمية الكهرباء والمياه، وتشجيعهم على اتباع ممارسات يومية مستدامة وبسيطة.