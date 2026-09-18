2600 مشارك في مسابقة الشيخة هند للقرآن الكريم

اختتمت مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، إحدى مسابقات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، مرحلة التسجيل في دورتها السابعة والعشرين، بإقبال تجاوز 2600 مسجل ومسجلة من مختلف إمارات الدولة، محققة نمواً يقارب 58% مقارنة بالدورة السابقة، في مؤشر يعكس اتساع حضور المسابقة وتنامي الإقبال عليها عاماً بعد عام.

وشهدت الدورة الحالية مشاركة متقاربة بين الذكور والإناث، حيث شكلت الإناث نحو 52% من إجمالي المسجلين، مقابل نحو 48% للذكور، فيما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الجنسيات بأكثر من 1,900 مسجل، تلتها جمهورية مصر العربية بنحو 180 مسجلاً، ثم جمهورية الهند بنحو 90 مسجلاً، إلى جانب مشاركين من الجمهورية العربية السورية وجمهورية باكستان الإسلامية، بما يعكس التنوع المجتمعي الذي تستقطبه المسابقة، واتساع نطاق المشاركة فيها.

وعلى مستوى إمارات الدولة تصدرت دبي أعداد المسجلين بنحو 800 مشارك، تلتها الشارقة بنحو 700 مشارك، ثم أبوظبي بأكثر من 600 مشارك، إلى جانب المشاركين من بقية الإمارات، بما يعكس امتداد حضور المسابقة على مستوى الدولة وقدرتها على الوصول إلى شرائح واسعة من المجتمع.

وسجلت فروع المسابقة إقبالاً متنوعاً يعكس اختلاف مستويات واهتمامات المشاركين، حيث تصدر فرع حفظ جزء عم بأكثر من 940 مسجلاً، يليه حفظ ثلاثة أجزاء بأكثر من 360 مسجلاً، ثم فرع أجمل صوت بأكثر من 350 مسجلاً، فيما سجل فرع حفظ عشرين جزءاً نحو 290 مسجلاً، وفرع حفظ القرآن الكريم كاملاً أكثر من 230 مسجلاً، وفرع حفظ خمسة أجزاء أكثر من 210 مسجلين، إلى جانب المشاركين في فروع حفظ عشرة أجزاء وتلاوة جزء عم، كما شهدت الدورة تخصيص فرع لكبار المواطنين، ضمن حرص المسابقة على توسيع نطاق المشاركة وإتاحة مسارات قرآنية ملائمة لمختلف الفئات العمرية؛ حيث خُصص في هذا الإطار فرع حفظ جزء عم لكبار المواطنين، وسجل فيه 44 متسابقاً، إلى جانب فرع تلاوة جزء عم لكبار المواطنين، الذي سجل فيه 34 متسابقاً.

كما عززت الدورة السابعة والعشرون شمولية المسابقة من خلال الفروع المخصصة للمسلمين الجدد، والتي تراعي المدة منذ إشهار الإسلام ومستويات الحفظ، بما يوسع فرص المشاركة، ويتيح لفئات جديدة الانضمام إلى المسابقة وخوض تجربتها القرآنية ضمن مسارات تتناسب مع قدراتها.

وأكد إبراهيم جاسم المنصوري، مدير جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالإنابة، أن الإقبال الذي حققته الدورة الحالية يعكس المكانة المتنامية للمسابقة. وقال: «تجاوز عدد المسجلين في الدورة الحالية 2,600 مشارك، بنمو يقارب 58% مقارنة بالدورة السابقة التي استقطبت أكثر من 1,600 مشارك».