خطط بين «طرق» و«مطارات» دبي لتسهيل الحركة المرورية وتنقل المسافرين

وقال معاليه: «تواصل دبي، برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، الاستثمار في تطوير بنية تحتية عالمية المستوى، وتواكب تطلعاتها المستقبلية، وتدعم استدامة نموها، مؤكداً أن مطار آل مكتوم الدولي ومنطقة دبي الجنوب تحظى بأهمية استراتيجية ضمن خطط الهيئة المستقبلية، في ضوء ما تشهده من نمو عمراني واقتصادي متسارع، وما تمثله من محور رئيس في مسيرة التنمية الشاملة، التي تشهدها دبي».
من جانبه، قال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «يمثل التعاون الوثيق مع هيئة الطرق والمواصلات عنصراً أساسياً في تصميم رحلة سفر متكاملة وسلسة لضيوفنا، تبدأ منذ انطلاقهم إلى المطار، وتمتد عبر مختلف مراحل رحلتهم، ومع دخول دبي مرحلة جديدة من النمو يشكل تكامل المطارات مع شبكات الطرق ووسائل النقل الجماعي ركيزة مهمة في رؤيتنا لإعادة تصور مستقبل السفر في الإمارة».
وأضاف غريفيث: «سنواصل العمل مع الهيئة لتطوير منظومة تنقل مرنة وجاهزة للمستقبل، ترتقي بمعايير سهولة الوصول والكفاءة وخدمة المسافرين، وتدعم الدور المحوري لمطاري دبي الدولي وآل مكتوم الدولي في تعزيز مكانة دبي بوابة عالمية رائدة للسفر والطيران».
تنسيق مشترك
وتناول الاجتماع كذلك مواصلة التنسيق المشترك بين فِرق العمل لدى الجانبين، وتكامل التخطيط للمشاريع المستقبلية، بما يسهم في تعزيز الربط بين المطارات وشبكات الطرق ووسائل النقل الجماعي، ورفع انسيابية الحركة، وتلبية متطلبات النمو السكاني والعمراني، وتعزيز جودة الحياة وخدمة المسافرين والموظفين والمتعاملين.