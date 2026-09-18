خطط بين «طرق» و«مطارات» دبي لتسهيل الحركة المرورية وتنقل المسافرين

بحث معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مع بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئة ومطارات دبي، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، واستعراض المشاريع والحلول لتعزيز انسيابية الحركة في محاور الطرق المؤدية من وإلى مطار دبي الدولي، وخطط النقل المستقبلية لمطار آل مكتوم الدولي، لدعم تكامل منظومة الطرق والنقل مع قطاع الطيران، وتسهيل حركة تنقل المسافرين، وتوفير خدمة تنقل سلسة ومتكاملة لسكان الإمارة وزوارها.

وأكد معالي مطر الطاير أن التكامل بين منظومتي النقل والطيران يمثل ركيزة أساسية لدعم تنافسية دبي ومكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد والسياحة والطيران، مشيراً إلى أن هيئة الطرق والمواصلات تعمل، بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، على تطوير شبكة متكاملة ومرنة من الطرق ووسائل النقل الجماعي، تواكب النمو المتسارع في أعداد السكان والزوار، ودعم التوسع العمراني والاقتصادي، الذي تشهده الإمارة.

وقال معاليه: «تواصل دبي، برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، الاستثمار في تطوير بنية تحتية عالمية المستوى، وتواكب تطلعاتها المستقبلية، وتدعم استدامة نموها، مؤكداً أن مطار آل مكتوم الدولي ومنطقة دبي الجنوب تحظى بأهمية استراتيجية ضمن خطط الهيئة المستقبلية، في ضوء ما تشهده من نمو عمراني واقتصادي متسارع، وما تمثله من محور رئيس في مسيرة التنمية الشاملة، التي تشهدها دبي».

من جانبه، قال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «يمثل التعاون الوثيق مع هيئة الطرق والمواصلات عنصراً أساسياً في تصميم رحلة سفر متكاملة وسلسة لضيوفنا، تبدأ منذ انطلاقهم إلى المطار، وتمتد عبر مختلف مراحل رحلتهم، ومع دخول دبي مرحلة جديدة من النمو يشكل تكامل المطارات مع شبكات الطرق ووسائل النقل الجماعي ركيزة مهمة في رؤيتنا لإعادة تصور مستقبل السفر في الإمارة».

وأضاف غريفيث: «سنواصل العمل مع الهيئة لتطوير منظومة تنقل مرنة وجاهزة للمستقبل، ترتقي بمعايير سهولة الوصول والكفاءة وخدمة المسافرين، وتدعم الدور المحوري لمطاري دبي الدولي وآل مكتوم الدولي في تعزيز مكانة دبي بوابة عالمية رائدة للسفر والطيران».

تنسيق مشترك

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع الخطط والمشاريع المستقبلية للطرق وأنظمة النقل الجماعي، التي تعتزم الهيئة تنفيذها، لمواكبة النمو المتوقع في مطار آل مكتوم الدولي ومنطقة دبي الجنوب، وتعزيز سهولة الوصول إليهما من مختلف مناطق الإمارة، إلى جانب بحث آليات مواءمة خطط تطوير البنية التحتية للنقل مع الخطط المستقبلية لقطاع الطيران.

وتناول الاجتماع كذلك مواصلة التنسيق المشترك بين فِرق العمل لدى الجانبين، وتكامل التخطيط للمشاريع المستقبلية، بما يسهم في تعزيز الربط بين المطارات وشبكات الطرق ووسائل النقل الجماعي، ورفع انسيابية الحركة، وتلبية متطلبات النمو السكاني والعمراني، وتعزيز جودة الحياة وخدمة المسافرين والموظفين والمتعاملين.