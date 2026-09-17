مذكرة تفاهم لدعم وتمكين المرأة

وقعت مؤسسة دبي للمرأة مذكرة تفاهم مع مركز دبي للسلع المتعددة، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات المرتبطة بدعم وتمكين المرأة، وتطوير قدرات الموظفات، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية لحكومة دبي.

وقعت المذكرة نعيمة أهلي، المدير التنفيذي للمؤسسة، وفريال أحمدي، نائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في المركز.

وتوفر المذكرة إطاراً للتعاون في تبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من المدربين والاستشاريين والخبراء المتخصصين.

وإتاحة فرص المشاركة لموظفات الطرفين في الملتقيات والمؤتمرات والورش والبرامج التدريبية ذات الصلة التي ينظمها كل منهما، إلى جانب التعاون في تنظيم ورش وبرامج تدريبية متخصصة تسهم في تنمية المهارات الشخصية والمهنية والقيادية للموظفات، بما يدعم تطوير قدراتهن وتعزيز الكفاءة والأداء المؤسسي.

وتعليقاً على المذكرة، قالت نعيمة أهلي: «نعتز بالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة، وشراكته في الدورة الثانية لمنتدى المرأة الإماراتية التي عُقدت أخيراً، بما يعكس أهمية تكامل الجهود وتبادل الخبرات لدعم مسيرة المرأة الإماراتية.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار حرص مؤسسة دبي للمرأة على بناء شراكات نوعية مع القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة تسهم في تطوير قدرات المرأة، وتوسيع فرصها للاستفادة من الخبرات والمعارف المتخصصة، وتعزيز حضورها المؤثر في مختلف المجالات».