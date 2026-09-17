200 مستفيد من مبادرة «اللطف يجعلنا أقوى»

استهلت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال مشاركتها في مبادرة وزارة التربية والتعليم للعودة إلى المدارس، تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، بتنفيذ فعالية تفاعلية بعنوان «اللطف يجعلنا أقوى»، بهدف تعزيز القيم الإنسانية والسلوكيات الإيجابية لدى الطلبة، وتنمية مهاراتهم الاجتماعية والعاطفية في بيئة تعليمية قائمة على التفاعل والتعلم.

وانطلقت أولى محطات الفعالية في مدرسة السعادة، تلتها المحطة الثانية في مدرسة المزهر الخميس الماضي ضمن جولات ميدانية تستهدف طلبة المدارس في إمارة دبي.

وتركز الفعالية على إدارة المشاعر لدى الأطفال، وتعزيز الثقة بالنفس وتقدير الذات، وتزويدهم بالمهارات الأساسية التي تسهم في الوقاية من سلوكيات التنمر وتعزيز التعامل الإيجابي مع الآخرين، استفاد منها ما يقارب 200 طفل.

وأكدت شيخة سعيد المنصوري، المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن مشاركة المؤسسة تعكس أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات التربوية والمجتمعية في بناء بيئة مدرسية إيجابية وآمنة تدعم الطفل نفسياً واجتماعياً.