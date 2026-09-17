«طرق دبي» ترسّخ معياراً جديداً للكفاءات

حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي كأول جهة في قطاع النقل على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا على المواصفة العالمية للآيزو ISO 30405:2023 في مجال الاستقطاب والتوظيف، من المعهد البريطاني للمعايير «BSI».

في إنجاز عالمي يجسد ريادة الهيئة في تطوير رأس المال البشري لترسخ بذلك معياراً مؤسسياً جديداً في تبني أفضل الممارسات العالمية لاستقطاب وإدارة الكفاءات، وتعزز مكانتها إحدى أكثر الجهات الحكومية نضجاً في إدارة المواهب ورأس المال البشري.

ويعكس هذا الإنجاز نجاح الهيئة في بناء منظومة متكاملة لاستقطاب الكفاءات، تغطي جميع مراحل رحلة الاستقطاب والتوظيف، بدءاً من تخطيط القوى العاملة، واستقطاب المرشحين، والتقييم والاختيار.

وصولاً إلى التعيين والاندماج الوظيفي، وفق منهجيات ومعايير عالمية تضمن أعلى مستويات الكفاءة والشفافية وتكافؤ الفرص، بما يجعل منظومة الهيئة نموذجاً مرجعياً في قطاع النقل.

كما تؤكد هذه المواصفة العالمية مواءمة ممارسات الهيئة مع أحدث المعايير الدولية في إدارة واستقطاب الكفاءات، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات، وتعزيز تجربة المرشحين.

وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، ودعم تحقيق مستهدفات الهيئة الاستراتيجية، وتعزيز تنافسيتها مؤسسة حكومية رائدة عالمياً. ويعزز حصول الهيئة على هذا الاعتماد الدولي مكانتها وجهة مفضلة لاستقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية.