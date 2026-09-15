مزايا صحية جديدة لحاملي بطاقة «إسعاد»

وقّع مركز بطاقة إسعاد في القيادة العامة لشرطة دبي، ومجموعة فقيه هيلث في دولة الإمارات، مذكرة تعاون تتيح لحاملي بطاقة «إسعاد» الاستفادة من مزايا وعروض خاصة على الخدمات الطبية التي تقدمها المجموعة.

ووقّع المذكرة من جانب مركز بطاقة إسعاد، العميد صلاح محمد المرزوقي، مدير مركز بطاقة إسعاد، في حين وقّعها من جانب مجموعة فقيه هيلث، الدكتور مهيمن عبدالغني، الرئيس التنفيذي لمجموعة فقيه هيلث في دولة الإمارات، بحضور عدد من الضباط والموظفين من كلا الجانبين.

وبموجب المذكرة، يحصل حاملو بطاقة إسعاد على خصم بنسبة 30 % على جميع الخدمات الطبية المقدمة للمرضى الداخليين والخارجيين في فروع مجموعة فقيه هيلث بدولة الإمارات، على أن يستثنى من الخصم خدمات الصيدلية والمستهلكات الطبية وخدمات الأشعة، إلى جانب الخدمات المشمولة بالتأمين الصحي، وكذلك العمليات والخدمات المقدمة ضمن باقات ذات تكلفة شاملة.