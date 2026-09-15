«كهرباء دبي» تعزز إشراك المعنيين في تحديد أولويات الاستدامة

تعتمد هيئة كهرباء ومياه دبي نهجاً مؤسسياً متكاملاً لإشراك المعنيين في تحديد أولويات الاستدامة، بما يرسخ الشفافية ويعزز الحوكمة ويسهم في توجيه المبادرات والموارد نحو المجالات الأعلى تأثيراً في الاقتصاد والبيئة والأفراد.

وفي إطار إعداد تقرير الاستدامة لعام 2025، نظمت الهيئة 3 ورش عمل افتراضية بمشاركة فئات متعددة من المعنيين، لمراجعة وتقييم الأهمية النسبية لـ32 موضوعاً في مجالات مختلفة تشمل الاقتصاد الدائري.

التغير المناخي، والابتكار، إسعاد المتعاملين، والأمن السيبراني، بما يضمن مواءمة أولويات الهيئة مع تطلعات المعنيين والتوجهات الوطنية والعالمية. وتشكل مصفوفة الأهمية النسبية أحد الأسس لإعداد تقارير الاستدامة وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «لدينا منظومة متكاملة لإشراك المعنيين تسهم في مواءمة أولوياتنا الاستراتيجية مع توقعاتهم والتوجهات المستقبلية في مختلف مجالات عمل الهيئة.

ويعكس تقييم الأهمية النسبية التزامنا بالشفافية والمساءلة، وحرصنا على تحويل التحديات البيئية إلى فرص للابتكار والنمو المستدام ورفع جودة الحياة، بما يدعم ريادة دبي ويعزز مكانة الهيئة نموذجاً عالمياً للمؤسسات الخدماتية المستدامة والمبتكرة.

وتمثل نتائج تقييم الأهمية النسبية مرجعاً رئيساً في تطوير الاستراتيجيات والمبادرات ومؤشرات الأداء، وتوجيه الموارد نحو المجالات التي تحقق أكبر قيمة مضافة للمعنيين وأثراً مستداماً للاقتصاد والبيئة والمجتمع.

كما يعزز هذا النهج جودة تقارير الاستدامة ويدعم بناء منظومة حوكمة أكثر فاعلية تواكب تطلعات المعنيين وتتخطى توقعاتهم وتدعم مسيرة دبي نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً».