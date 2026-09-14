«إرادة» يجدد اعتماده الدولي في العلاج والتأهيل

جدد مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي اعتماده الدولي من هيئة اعتماد مرافق إعادة التأهيل (CARF)، لمدة ثلاث سنوات جديدة، في إنجاز يعكس استدامة التميز المؤسسي.

والتزام المركز بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في خدمات علاج وتأهيل اضطرابات تعاطي المؤثرات العقلية، ما يعزز مكانة دبي في تقديم خدمات صحية متخصصة، وفق أفضل الممارسات الدولية.

يُعدّ مركز إرادة أول مركز علاجي وتأهيلي في دولة الإمارات يحصل على هذا الاعتماد، وكان ثاني مركز على مستوى الشرق الأوسط ينال هذا الاعتماد.

وشمل نطاق الاعتماد مجموعة متكاملة من الخدمات والبرامج العلاجية التي يقدمها المركز للبالغين والأطفال والمراهقين، بما في ذلك برامج العلاج الداخلي.

وبرامج العلاج المكثف والجزئي للمرضى الخارجيين، إلى جانب خدمات إزالة السموم للمرضى الداخليين، بما يؤكد شمولية المنظومة العلاجية والتأهيلية التي يوفرها المركز.

وتكامل خدماتها لمختلف الفئات العمرية، واحتياجاتهم العلاجية، إلى جانب خدمات متكاملة من الدعم الاجتماعي المقدمة لأصحاب الإرادة.

والتي تشمل المنافع المادية المختلفة، وخدمات علاج الأسنان، وغيرها من الخدمات المساندة، التي تسهم في تلبية احتياجاتهم، وتعزيز استمرارية رحلتهم العلاجية والتأهيلية.

ويُعد اعتماد CARF من أبرز الاعتمادات الدولية المتخصصة في تقييم جودة خدمات العلاج والتأهيل، إذ تمنح الهيئة الاعتماد للمؤسسات التي تثبت التزامها بمعايير عالمية، تشمل جودة الرعاية، وسلامة المرضى، وكفاءة الكوادر، وفعالية البرامج العلاجية، وقياس النتائج، والتحسين المستمر، مع التركيز على احتياجات المستفيدين، وتحقيق أفضل النتائج العلاجية.

وأكد عبد الرزاق أميري المدير التنفيذي لمركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، أن تجديد الاعتماد يمثل شهادة دولية على استدامة جودة خدمات المركز، ويعكس نجاح منظومته في الحفاظ على مستويات عالية من الأداء، مع مواصلة تطوير برامجه وخدماته، بما يتوافق مع أحدث الممارسات العالمية.