مزارعو ليوا يبحثون أفضل ممارسات رفع كفاءة الإنتاج

نظم المركز الزراعي الوطني لقاءً في مجلس ليوا بمنطقة الظفرة في أبوظبي، بمشاركة عدد من المزارعين والجهات والشركاء المعنيين بالقطاع الزراعي.

وتضمن اللقاء استعراضاً لأبرز مشاريع ومبادرات المركز الزراعي الوطني، من أهمها شهادة الممارسات الزراعية الجيدة الإماراتية (UAE G.A.P.)، التي ينفذها المركز بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ووزارة التغير المناخي والبيئة، بهدف تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة الإماراتية، ورفع جودة وكفاءة الإنتاج وتعزيز استدامة العمليات الزراعية.

كما تم استعراض مشروع المراكز المتكاملة، الذي ينفذه المركز بالتعاون مع شركة سلال وشركات القطاع الخاص، لتوفير منظومة متكاملة من الخدمات للمزارعين.

تشمل استلام المحاصيل الزراعية وتقديم الخدمات اللوجستية، بما يسهم في تسهيل عمليات ما بعد الحصاد، وتحسين كفاءة التسويق، وتعزيز وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق.

وشهد اللقاء مشاركة ممثلي جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي، إحدى أبرز المبادرات الوطنية الداعمة لتطوير القطاع الزراعي في دولة الإمارات، بهدف تكريم المزارعين والممارسات الزراعية المتميزة، وتشجيع الابتكار وتبني أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة وتعزيز الاستدامة في القطاع.

كما تم التعريف بالجائزة ودورها في تحفيز المزارعين على التميز والابتكار، وإبراز قصص النجاح والممارسات الزراعية المستدامة

وأكد سلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، أن المزارع يمثل الشريك الرئيسي في مسيرة تطوير القطاع الزراعي وتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي المستدام.

مشيراً إلى حرص المركز من خلال هذه اللقاءات على الاستماع إلى المزارعين والتعرف عن قرب على احتياجاتهم وتطلعاتهم، وتمكينهم وإشراكهم في تطوير الخدمات والحلول الزراعية.

ويعكس ذلك حرص المركز وشركائه على توحيد الجهود والخبرات، وتقديم برامج وحلول تستجيب للاحتياجات الفعلية للمزارعين، بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز تنافسيته واستدامته.