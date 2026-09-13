100 فرصة بشرطة دبي لتعزيز الأمن وجودة الحياة

أعد مركز استشراف المستقبل في شرطة دبي الإصدار الثالث من تقرير الفرص المستقبلية، الذي يستشرف أبرز الفرص الناشئة عن الاتجاهات العالمية ومحركات التغيير في المجالات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتنظيمية والأمنية، وانصب تركيز التقرير على تحليل 100 فرصة مستقبلية.

وأكد العميد دكتور خبير حمدان أحمد الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل أن إعداد تقرير متخصص بالفرص المستقبلية يجسد توجهات شرطة دبي في ترسيخ ثقافة استشراف وتصميم المستقبل، وتعزيز القدرة على رصد الاتجاهات التكنولوجية الناشئة وتحليل تداعياتها المحتملة على العمليات الشرطية ،مؤكداً أن صناعة المستقبل تبدأ برصد الفرص واستشراف مساراتها وتحويلها إلى واقع مؤثر في أمن المجتمع وجودة الحياة.

كما أشار العقيد عمر خليفة بالعبيدة السويدي، نائب مدير مركز استشراف المستقبل، إلى أن تقرير الفرص المستقبلية يدعم تحقيق محاور مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل، والمتمثلة في الرشاقة المؤسسية، وإدارة التغيير.

وأكدت فاطمة راشد العليلي، مدير إدارة السيناريوهات المستقبلية، أن استشراف المستقبل يبدأ في قدرة المؤسسات على قراءة المتغيرات الداخلية والخارجية بصورة استباقية وتحويلها إلى فرص مستقبلية.