إقامة دبي تستعرض في «سوق السفر» تسهيل رحلة الزائر

تشارك الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي «إقامة دبي» في معرض سوق السفر العربي 2026، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي من 14 إلى 17 سبتمبر الجاري، مستعرضةً منظومة من الخدمات والحلول التي تدعم سهولة التنقل، وتوسّع خيارات زيارة دولة الإمارات، وترتقي بتجربة المسافر من وصوله إلى منافذ دبي وحتى انتهاء رحلته.

وتأتي المشاركة في إطار حرص «إقامة دبي» على التواصل المباشر مع المختصين والشركاء والزوار في أحد أبرز ملتقيات السفر والسياحة عالمياً، والتعريف بالخدمات التي تجمع بين سرعة الإجراءات ومرونتها وجودة التجربة، بما يدعم تنافسية دولة الإمارات ويعزّز مكانة دبي وجهةً عالميةً للسياحة والأعمال والإقامة.

وقال اللواء طلال أحمد الشنقيطي مساعد المدير العام للمنافذ الجوية في إقامة دبي: تمثل مشاركتنا في سوق السفر العربي فرصةً لتعريف مجتمع السفر والسياحة بالحلول التي تطورها إقامة دبي لتسهيل رحلة الزائر في مختلف مراحلها.

ونواصل، بالتعاون مع شركائنا، تطوير خدمات أكثر سرعة ومرونة، وتقديم خيارات تلائم احتياجات المسافرين.

وتستعرض «إقامة دبي» خلال المعرض خدمة «السجادة الحمراء»، التي توظف تقنيات التحقق البيومتري للتعرّف إلى المسافرين وإنجاز إجراءات الجوازات بسرعة وانسيابية، من دون الحاجة إلى إبراز وثائق السفر في كل خطوة.

وتجسّد الخدمة نموذجاً متقدماً للمنافذ الذكية، يرفع كفاءة الحركة التشغيلية ويجعل عبور المسافر أكثر سهولة وراحة.

كما تستعرض إقامة دبي خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي خدمة «كليك وسافر»، وهي خدمة مبتكرة تُمكّن مأموري الجوازات من إنجاز إجراءات دخول المسافرين ومغادرتهم عبر أجهزة محمولة، خلال أوقات الذروة والطوارئ، بما يوفر مرونة أكبر في تقديم الخدمة ويسهم في تعزيز انسيابية حركة المسافرين.