بلدية دبي تطلق أول برنامج تبادل معرفي للشباب في كوريا

أطلقت بلدية دبي أول برنامج تبادل معرفي مبتكر مخصص للشباب الإماراتيين من المهندسين والمتخصصين في مجالات العمل البلدي إلى مدينة سيئول في كوريا الجنوبية.

ويستهدف البرنامج بناء القدرات الوطنية، وتمكين الكفاءات والعقول الإماراتية، وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف، وتوظيفها في تطوير أبحاث ومشاريع تطبيقية، وحلول حضرية ذكية تسهم في ترقية البنية التحتية لإمارة دبي، وجعلها أكثر تقدماً واستدامةً عالمياً، وترسيخ ريادتها بوصفها نموذجاً لتصميم مدن المستقبل المستدامة والمرنة.

ويتضمن البرنامج مسارين متكاملين؛ يتمثل الأول في برنامج معرفي وتطبيقي بالتعاون مع المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (KAIST)، يركز على تطوير دراسات وحلول ومشاريع تطبيقية في عدد من مجالات العمل البلدي ذات الأولوية لبلدية دبي سيجري تطويرها من قبل المبتعثين بالاستفادة من تجارب كوريا الجنوبية، حيث يأتي هذا المسار في إطار تفعيل الاتفاقية بين بلدية دبي والمعهد الكوري، بهدف تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار، وتبادل المعرفة والخبرات، وتطوير قدرات الكفاءات الشابة والهندسية في البلدية، وتركز الشراكة على تطوير مشاريع وأبحاث مشتركة في التخطيط الحضري، وإدارة البنية التحتية للمدينة، وتطوير حلول حضرية ذكية مصممة للارتقاء بجودة حياة السكان والزوار.

فيما يشمل المسار الثاني زيارات معرفية وميدانية إلى أبرز المشاريع والمراكز المتخصصة في سيئول وإنشيون، للاطلاع على التجارب الكورية الرائدة وأفضل الممارسات.

وتشمل الزيارات مركز سيئول لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام (Seoul Upcycling Plaza)، للتعرف على الممارسات المبتكرة في إعادة استخدام الموارد وتعزيز الاقتصاد الدائري، ومركز سيئول للذكاء الاصطناعي والمدن الذكية (Seoul AI Smart City Center)، للاطلاع على توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات والحلول الذكية في تطوير وإدارة المدن، إلى جانب التعرف على التجارب المتقدمة في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وأنظمة المراقبة والاستجابة والتنسيق المتكامل للعمليات الحضرية.

كما يتضمن البرنامج زيارة دونغ ديمون ديزاين بلازا (DDP)، أحد أبرز المشاريع المعمارية للمصممة العالمية زها حديد، للتعرف على المفاهيم التصميمية والتقنيات الهندسية المتقدمة التي تم توظيفها في تنفيذ المشروع، إلى جانب زيارة منطقة سونغدو للأعمال الدولية (Songdo International Business District)، للاطلاع على نموذج متكامل للتخطيط الحضري وتطوير المدن الذكية والبنية التحتية والخدمات الحضرية.

وأكد معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن أول برنامج تبادل معرفي لشباب بلدية دبي في مدينة سيئول؛ يُمثل مساراً نوعياً يترجم رؤية بلدية دبي وإيمانها بأن بناء قدرات وكفاءات الشباب الإماراتيين يُعد استثماراً في صناعة وتصميم وقيادة مستقبل المدينة، ويجسّد توجهنا نحو تعزيز الشراكات العالمية مع المؤسسات الرائدة في البحث والتطوير والتطبيق، من خلال تفعيل شراكتنا مع المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا «كايست»، لتحويل تبادل المعرفة والخبرات إلى تجارب عملية، تدعم جاهزية دبي للمستقبل.

وقال معاليه: «هدفنا من هذا البرنامج هو تمكين شبابنا من الاطلاع على أفضل الممارسات والخبرات والرؤى العالمية، وتوظيفها لتطوير وابتكار المبادرات، والحلول، والمشاريع الحضرية الاستراتيجية ضمن مجالات العمل البلدي، بدءاً من التخطيط والتجديد الحضري والإدارة الذكية والمتكاملة لعمليات المدن، ومشاريع تجميلها، وصولاً إلى الجاهزية في مواجهة الأزمات والكوارث بمرونة وكفاءة عالية، لتعزيز جودة الحياة في إمارة دبي».